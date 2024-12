Futebol Messi não escolhe Vini Jr. como melhor do mundo; saiba qual foi o voto do craque argentino

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Oito vezes melhor do mundo, Messi não votou no brasileiro.

Nesta terça-feira (17), em Doha, no Catar, Vinicius Jr. foi eleito o melhor do jogador do mundo pela Fifa. Também concorrendo como melhor do mundo, Messi, 8 vezes melhor do mundo, não votou no brasileiro. A Fifa divulgou os votos dos capitães da cada Seleção. Messi votou em Lamine Yamal em primeiro, Mbappé em segundo e Vini Jr. apenas na terceira colocação. Na classificação geral, Rodri ficou em 2º e Bellingham em 3º.

Vinicius Junior foi apontado como o melhor do mundo por 88 capitães (55% do total), 77 jornalistas (51%) e 55 técnicos (44%). De acordo com o regulamento do The Best, o jogador mais votado em cada categoria de eleitores (técnicos, capitães, jornalistas e torcedores) leva 13 pontos. O segundo mais votado recebe 11 pontos. O terceiro, nove. O quarto, oito. E assim vai até o 10º colocado de cada categoria, que fica com um ponto.

Vinicius ficou em primeiro lugar em duas categorias (capitães e torcedores) e terminou na segunda posição em outras duas (técnicos e jornalistas). Assim, ficou com 48 pontos no total (13 + 13 + 11 + 11). Rodri foi o mais votado entre técnicos e jornalistas e ficou em segundo lugar entre os capitães. Porém, foi apenas o sexto mais votado entre os torcedores. Dessa forma, acabou com 43 pontos (13 + 13 + 11 + 6).

Dorival Júnior, técnico da Seleção, votou em Vini Jr (1º), Bellingham (2º) e Yamal (3º). Danilo, capitão do Brasil, votou da mesma forma. Nenhum deles escolheu Rodri. O jornalista Carlos Eduardo Mansur votou em Vini Jr (1º), Bellingham (2º) e Rodri (3º).

O Real Madrid dominou a eleição do time masculino, com cinco nomes premiados, entre eles o brasileiro Vinicius Júnior. O técnico, foi Carlo Ancelotti.

Seleção do Ano (futebol masculino)

Goleiro: Dibu Martínez

Defensores: Carvajal, Rudiger, Rúben Dias e Saliba

Meio-campistas: Kroos, Bellingham e Rodri

Atacantes: Lamine Yamal, Haaland e Vini Jr.

