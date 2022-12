Esporte Ex-jogador Ronaldo é cobrado por dívida de mais de 100 mil reais de IPTU

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

As dívidas do craque pertencem a um apartamento residencial e a uma sala comercial na Barra da Tijuca, no Rio.

A Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro apresentou ao Tribunal de Justiça do Estado duas ações de cobrança contra o ex-jogador Ronaldo por dívidas no IPTU de dois imóveis na Barra da Tijuca.

A informação é do colunista Ancelmo Gois, do O Globo. Segundo o município, os imóveis estão no nome de Ronaldo. As dívidas pertencem a um apartamento residencial e a uma sala comercial no mesmo bairro. E os valores devedores somam R$ 106 mil.

A 12ª Vara de Fazenda Pública do Rio ordenou a citação do ex-jogador e empresário, com a necessária penhora dos valores para dar fim à dívida.

Inglês ruim

Ronaldo Fenômeno é um dos principais nomes da Copa do Mundo do Catar. O artilheiro da campanha do pentacampeonato chamou a atenção pelas suas lives, por levar jogadores da Seleção Brasileira para comer carne de ouro, pelo encontro com Richarlison e Rodrygo, e acabou alvo de uma declaração polêmica de Kaká, que afirmou o ex-atacante “é só mais um gordo andando na rua no Brasil”.

“Eu assisti ao vivo isso. No conceito que ele estava falando, não me chamou absolutamente nada a atenção. Acontece que a tradução literal parece ser muito mais polêmica do que é. O inglês dele não estava grandes coisas. Achei que ele estava enrolado na hora de passar a ideia do que queria dizer. Logicamente, a tradução nua e crua ficou feia, mas não tenho nenhum problema”, disse Ronaldo durante entrevista coletiva.

O Fenômeno também garantiu não ter ficado chateado com o comentário de Kaká. “No dia seguinte estava jogando padel com ele aqui, nós não temos absolutamente nada um contra o outro”, completou.

“Talvez, ele quisesse se referir a um tratamento que todos nós recebemos enquanto brasileiros bem-sucedidos no exterior. Talvez, culturalmente, nós recebamos um tratamento mais especial fora do Brasil do que no Brasil”, justificou.

Relembre o caso

Em entrevista para BeIN Sports, Kaká afirmou que o tratamento que os ídolos do futebol brasileiro recebem no País não é dos melhores. O ex-meia citou Neymar e Ronaldo, dizendo que o Fenômeno é só ”mais um gordo andando na rua”.

“É estranho falar isso, mas muitas pessoas (brasileiras) não torcem para o Brasil. Eu sei que é estranho, mas acontece às vezes. Nós, brasileiros, às vezes não reconhecemos nossos talentos. Se vocês (estrangeiros) verem o Ronaldo Fenômeno andando por aqui, vão pensar ‘uau’, porque ele tem algo diferente. No Brasil, é só um mais um gordo andando pela rua”, inicia Kaká, citando também o atual camisa 10 do PSG e Seleção Brasileira.

