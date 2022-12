Esporte Quanto a seleção da Croácia ganha após ser eliminada pela Argentina na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Modric, que já tinha sido um dos craques da Copa do Mundo de 2018, trouxe a alegria aos croatas e aos amantes do futebol. Foto: Reprodução/Twitter Croácia Modric, que já tinha sido um dos craques da Copa do Mundo de 2018, trouxe a alegria aos croatas e aos amantes do futebol. (Foto: Reprodução/Twitter Croácia) Foto: Reprodução/Twitter Croácia

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após vencer o Brasil nas quartas de final, a seleção da Croácia foi eliminada da Copa do Mundo pela Argentina, em uma goleada de 3 a 0. Mesmo assim, a seleção croata ainda leva para casa um prêmio em dinheiro pago pela Fifa.

Todas as seleções recebem uma parte dos US$ 440 milhões (R$ 2,29 bilhões, em conversão direta) concedidos pela Fifa para os times que se classificaram para o Mundial. Conforme avançam na competição, o valor sobe.

No caso da Croácia, que chegou até a semifinal, o valor será entre US$ 25 milhões (R$ 130,2 milhões) e US$ 27 milhões (R$ 140,7 milhões), a depender da posição que conquistar na disputa pelo terceiro lugar no Mundial.

O primeiro colocado na competição leva para casa um valor de US$ 42 milhões (R$ 218,8 milhões). Já o segundo lugar recebe US$ 30 milhões (R$ 156,3 milhões).

Na fase de grupos, cada equipe embolsa US$ 9 milhões (R$ 46,9 milhões). Já nas oitavas de final, o valor aumenta para US$ 13 milhões. Ou seja, mesmo perdendo para o Brasil, a seleção da Coreia do Sul levou esse valor para casa. Nas quartas de final, o valor pago foi de US$ 17 milhões (R$ 88,6 milhões), montante embolsado pela seleção brasileira.

Modric

Existe um célebre ditado que consta: “Todas as coisas boas precisam acabar em algum momento”. E a participação de Luka Modric em Copas do Mundo terminou nesta terça-feira. Com 37 anos, o meia dificilmente disputará outro Mundial e finalizou a participação na edição do Catar em grande estilo. Por isso, o jogador do Real Madrid foi muito exaltado nas redes sociais

Diversas personalidades do esporte entenderam o esforço do jogador, que foi líder e catalisador de uma Croácia que não era cotada para chegar à semifinal. Modric, que já tinha sido um dos craques da Copa do Mundo de 2018, trouxe a alegria aos croatas e aos amantes do futebol.

Modric disputou quatro Copas do Mundo e as melhores participações vieram nas últimas duas edições. Em 2018, o meia croata liderou sua seleção à grande final, desbancando favoritos como a Inglaterra. Depois, completou proezas de eliminar o Brasil, mas acabou caindo para a Argentina do genial Lionel Messi.

Aposentado da seleção croata, Modric deve encerrar a carreira no Real Madrid, clube que defende desde 2013. Vale destacar que, antes do fim, o camisa 10 ainda entrará em campo para a disputa do terceiro lugar, diante do perdedor da outra semifinal da Copa do Mundo, entre França e Marrocos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte