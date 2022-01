Política Ex-juiz e pré-candidato à Presidência Sérgio Moro promete divulgar ganhos com a iniciativa privada

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

Desde que se lançou na política, Moro tem sido cobrado a dar explicações sobre sua trajetória na iniciativa privada Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Desde que se lançou na política, Moro tem sido cobrado a dar explicações sobre sua trajetória na iniciativa privada. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O ex-juiz e pré-candidato à Presidência Sérgio Moro (Podemos) prometeu divulgar nesta sexta-feira (28), seus rendimentos no período em que atuou na área de compliance da consultoria americana Alvarez & Marsal. A informação foi divulgada em sua rede social. Desde que se lançou na política, Moro tem sido cobrado a dar explicações sobre sua trajetória na iniciativa privada.

O valor é questionado em investigação do TCU (Tribunal de Contas da União) e petistas ensaiaram colher assinaturas para abrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) sobre eventual conflito de interesses durante o período em que Moro trabalhou na consultoria americana.

Em dezembro do ano passado, o ministro Bruno Dantas, do TCU, determinou que a consultoria Alvarez & Marsal apresentasse os documentos ligados à saída do ex-juiz da empresa, quando se lançou na política.

Provocada pelo subprocurador Lucas Furtado, a Corte quer saber os termos do contrato e valores previstos no encerramento, incluindo o salário que Moro recebia na empresa, uma vez que a Alvarez & Marsal presta serviços a empresas envolvidas na Lava Jato.

No vídeo, o presidenciável do Podemos diz que a divulgação não é uma forma de ceder aos pedidos do tribunal. “Não estou cedendo ao TCU. O TCU está acabando, mas eu quero ser transparente com você, com a população brasileira, como toda pessoa pública deve ser”, disse. Em entrevista ao Estadão, na segunda, ele negou ter cometido qualquer irregularidade e disse que revelaria os valores apenas à Justiça Eleitoral: “Eu vou revelar meu salário, vou apresentar meu imposto de renda, declarar todos meus ganhos”.

Ainda na segunda, a Alvarez & Marçal divulgou nota afirmando que o contrato assinado pelo presidenciável impedia a prestação de serviços a empresas ligadas à Lava-Jato. O ex-juiz reafirmou o mesmo no vídeo divulgado: “Vou mostrar também que não recebi nada de empresa investigada na Operação Lava-Jato”, disse.

