Ministro Luiz Fux cancela retorno presencial no Supremo após alta de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

A decisão foi tomada após Fux (foto) conversar com os demais ministros Foto: Fellipe Sampaio/STF A decisão foi tomada após Fux (foto) conversar com os demais ministros. (Foto: Fellipe Sampaio/STF) Foto: Fellipe Sampaio/STF

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, decidiu cancelar o retorno presencial das sessões da corte, que ocorreria já na próxima semana. A informação foi apurada junto ao gabinete da Presidência da corte. O motivo é o aumento dos casos de Covid-19 causado pela variante Ômicron.

A decisão foi tomada após Fux conversar com os demais ministros. O STF retornaria às atividades presenciais a partir de fevereiro. A decisão foi para estender as sessões e o trabalho remoto até o final de fevereiro, quando uma nova avaliação irá ocorrer com base na situação epidemiológica do País.

A decisão deve impactar também a posse do ministro Edson Fachin na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), marcada para 22 de fevereiro. A definição ainda não foi divulgada pelo tribunal, mas há uma preocupação entre os ministros. A Câmara dos Deputados também decidiu recentemente retomar os trabalhos, em fevereiro, de forma remota. O mesmo deve ocorrer no Senado.

