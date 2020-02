Magazine Ex-marido de Mel B pede a guarda integral da filha na Justiça e acusa a cantora de ser mãe ausente

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Stephen Belafonte, 44, ex-marido da Spice Girl Mel B, 44, entrou com um pedido obter a guarda completa de Madison, 8. A menina é fruto seu casamento com a cantora.

Atualmente, os dois mantém a guarda compartilhada. A cantora deseja que a filha more com ela no Reino Unido, e o pai quer que Madison fique em Los Angeles, nos Estados Unidos.

No pedido feito à Justiça, Stephen afirma que Mel teria abandonado a filha mais nova desde que se mudou para o Reino Unido, segundo reportagem do site TMZ. O produtor alega que ele foi o único cuidador de Madison ao longo dos últimos dois anos.

Ele pede à Justiça que a cantora visite a filha apenas em Los Angeles e sob supervisão dele. Recentemente, Mel B. tentou levar a filha para o Reino Unido no Natal, mas a Justiça a proibiu de fazer a viagem com a menina.

O divórcio dos dois que aconteceu em 2017 foi bastante conturbado. No ano passado, a cantora afirmou que estava desempregada e que sua fonte de dinheiro “secou” para justificar que não tem como aumentar o valor da pensão paga ao seu ex-marido Stephen Belafonte.

A cantora paga US$ 5.000 (cerca de R$ 20.422) mensais a Belafonte referentes à pensão alimentícia da filha do casal. Mas o ex-marido entrou com uma ação judicial no último dia 12 de julho para pedir aumento desse valor.

Em documentos apresentados no Tribunal Superior do Condado da Califórnia, em Los Angeles (EUA), Mel Be listou sua renda mensal e despesas com o objetivo de provar que não tem como aumentar a pensão.

