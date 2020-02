Magazine Neymar troca comentários afetuosos com ex de Maluma e aquece os rumores de um possível namoro

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Natalia Barulich foi uma das convidadas da festa do craque em Paris Foto: Reprodução/Instagram Natalia Barulich foi uma das convidadas da festa do craque em Paris (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

No último domingo (02), o jogador Neymar celebrou os seus 28 anos com uma festa em Paris. Entre os convidados estava a modelo Natalía Barulích, que já foi namorada do cantor Maluma. Os dois trocaram elogios nas redes sociais, e os fãs já desconfiam de que eles realmente estão juntos.

Neymar publicou fotos na internet de sua Festa do Branco, e Barulích comentou uma das imagens com mensagem carinhosa: “Parabéns, Baby Boy”. A modelo brincou também com o fato de ter sido obrigada a se vestir de branco, por causa do tema da festa do jogador. Nos comentários, o craque comentou “linda!”

Foi em outubro do ano passado que começaram os rumores de que Neymar estaria namorando Barulích. A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, publicou uma nota afirmando que o craque e a modelo estavam juntos, de fato. Nenhum dos dois confirmou a informação.

A colunista concluiu o que o namoro era sério por ver que Rafaella Santos, irmã de Neymar, e Mauro Leitão, braço direito do craque, começaram a seguir Natalía nas redes sociais.

