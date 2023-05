Geral Ex-ministra Damares Alves confirma que seu tio é dono de avião que portava 290 quilos de maconha

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

Segundo Damares, a própria Igreja Quadrangular do Pará, liderada pelo tio, fez a denúncia para a Polícia Federal. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Em nota divulgada à imprensa na segunda-feira (29), a ex-ministra e senadora Damares Alves (Republicanos-DF), confirmou que o avião com 290 quilos de skunk, uma espécie de maconha concentrada, pertence à Igreja Quadrangular do Pará, liderada pelo ex-deputado federal e pastor Josué Bengtson, tio da parlamentar.

“A senadora Damares Alves confirma que o ex-deputado federal Josué Bengtson é seu tio. Sobre a operação realizada pela Polícia Federal em Belém, neste final de semana, a senadora tomou conhecimento hoje pela manhã, através da imprensa”, disse em nota. Segundo Damares, a própria igreja que fez a denúncia para a Polícia Federal.

O avião foi apreendido pela Polícia Federal na manhã de sábado (27), no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, estava sendo usado pelo ex-deputado e pastor Josué Bengtson, tio e padrinho político da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Ele é secretário-executivo da Igreja do Evangelho Quadrangular, que assumiu a propriedade da aeronave.

Confira a nota de Damares na íntegra: “A senadora Damares Alves confirma que o ex-deputado federal Josué Bengtson é seu tio. Sobre a operação realizada pela Polícia Federal em Belém, neste final de semana, a senadora tomou conhecimento hoje pela manhã, através da imprensa. Damares Alves entrou em contato com a família e foi informada que a denúncia à Polícia Federal sobre uma carga suspeita carregada na aeronave foi realizada pelos responsáveis pelo avião, ou seja, pela própria Igreja. Em seguida, a Polícia Federal assumiu o caso e tomou as medidas cabíveis. Mais informações poderão ser obtidas com a própria PF”.

Além de parente, Bengtson é considerado padrinho político de Damares, que foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Foi por meio do tio que Damares se tornou pastora da Quadrangular na década de 1980. O pai da senadora também foi pastor da IEQ.

Em 1999, Damares mudou-se para Brasília para trabalhar no gabinete de Bengtson, então deputado federal pelo PTB da Bahia. Atualmente, Josué Bengtson é presidente do Conselho Estadual dos Pastores da Quadrangular no Pará e pastor titular na igreja do bairro Pedreira, em Belém.

De acordo com a assessoria da IEQ, o avião monomotor Bonanza é utilizado há três anos para o transporte de pastores pelo Pará e também para remover pessoas doentes, quando necessário. Segundo a igreja, um prestador de serviços terceirizados que faz a limpeza do avião procurou o piloto para fazer um voo em que seriam, supostamente, transportadas peças de tratores. Ainda segundo a igreja, o piloto se negou a levantar voo e a polícia foi acionada.

Já a PF informou que soube “a partir de informações de inteligência” que havia um carregamento de entorpecente com plano de voo para Petrolina. A corporação disse também que, minutos antes da decolagem, o responsável pela droga foi abordado, enquanto caminhava do pátio para a aeronave.

O suspeito correu para fora do aeroporto, mas foi alcançado. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi autuado por tráfico interestadual de drogas. Ele teve o celular apreendido. Já o piloto, segundo a PF, não foi preso por não ter sido verificada participação dele no crime. Nesta terça-feira (30), a PF informou que o caso continua sob investigação. As informações são dos jornais Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo.

