Ex-ministro da Justiça preso em Brasília presta novo depoimento à Polícia Federal: saiba os principais pontos

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Anderson Torres depôs no inquérito que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022 Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Anderson Torres depôs no inquérito que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres, deixou a sede da Polícia Federal (PF) na tarde desta segunda-feira (8) após depor no inquérito que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para fiscalizar o trânsito de eleitores no Nordeste das eleições de 2022, entre 28 e 30 de outubro, vésperas e dia do segundo turno das eleições de 2022. O teor do depoimento do ex-ministro não foi divulgado.

Anderson Torres chegou à PF por volta das 14h. A oitiva foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele retorna ao Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, onde está preso desde o mês de janeiro. Torres está detido devido a outra investigação, por suspeita de omissão nos atos de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas por manifestantes.

Em nota, a defesa de Torres disse que o “depoimento ocorreu dentro da normalidade”. “Anderson Torres compareceu à sede da Polícia Federal, abriu mão de seu direito constitucional ao silêncio e respondeu todos os questionamentos formulados”, afirmaram os advogados. Ainda segundo a defesa, Torres “mantém a postura de cooperar com as investigações, uma vez que é o principal interessado no rápido esclarecimento dos fatos e acredita que a verdade prevalecerá.”

A defesa ainda tenta reverter a prisão preventiva do ex-ministro. Em recurso, alega que já não estão presentes as justificativas previstas em lei para manter a decisão. A Polícia Federal pretendia ouvir o ex-ministro no dia 24 de abril, mas o depoimento foi adiado para esta segunda a pedido da defesa de Torres, que alega piora no estado de saúde dele. Os advogados de Torres já vêm dizendo que ele tem apresentado crises de ansiedade, angústia, sensação de falta de ar, angústia e tristeza profunda. Ele estaria passando por episódios de choros intensos e ininterruptos, além de pensamentos suicidas.

Um relatório do Ministério da Justiça entregue à Controladoria Geral da União (CGU) mostra que a PRF fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste, onde Lula (PT) era favorito, contra 571 no Sudeste, entre 28 e 30 de outubro, vésperas e dia do segundo turno das eleições de 2022.

