Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2021

Pazuello sofreu fratura na clavícula direita e em um arco costal. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O ex-ministro da Saúde e general do Exército Eduardo Pazuello sofreu um acidente de moto na noite de sexta-feira (24) na Avenida Paulo de Frontin, altura da Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Comando Militar do Leste (CML).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel central foram acionados às 23h37 para uma queda de moto. Chegando lá, encontraram o ex-ministro, de 58 anos. Ele foi levado para o Hospital Central do Exército, em Benfica, também na Zona Norte da cidade.

Segundo o CML, Pazuello sofreu fratura na clavícula direita e em um arco costal. Ele se encontra em observação com quadro estável.

Gestão turbulenta

Durante sua passagem pelo governo Bolsonaro, Pazuello conduziu o Ministério da Saúde de forma polêmica e catastrófica. Ele assumiu, interinamente, a pasta após a saída de Nelson Teich, em 15 de maio de 2020, durante a pandemia do coronavírus.

Em 19 de maio de 2020, Pazuello liberou o uso da hidroxicloroquina e cloroquina para o tratamento da Covid-19 e em junho de 2020, Pazuello foi nomeado Ministro da Saúde interino e exonerado do cargo de secretário-executivo do ministério.

Em 14 de setembro de 2020, Bolsonaro anunciou Pazuello no cargo de ministro da Saúde, sendo oficialmente empossado dois dias depois. Em 15 de março de 2021, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a substituição de Eduardo Pazuello pelo médico Marcelo Queiroga.

Ocultação de dados

No dia 6 de junho de 2020, o ministro Pazuello retirou do ar os dados dos mortos pela Covid-19. O fato ocorreu na mesma semana em que o Ministério da Saúde tentou atrasar a divulgação do dados para não serem reportados no Jornal Nacional e nos principais jornais do País.

O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) chamou a atitude de uma “tentativa autoritária, insensível, desumana e antiética de dar invisibilidade aos mortos pela Covid-19, não prosperará.” A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) disse que “as medidas contrariam a Constituição Federal, a Lei de Acesso à Informação, as boas práticas de transparência pública reconhecidas internacionalmente e evidenciam, mais uma vez, o espírito antidemocrático do governo de Jair Bolsonaro”. Posteriormente, o ministério reverteu a decisão.

Colapso em Manaus

No dia 14 de janeiro de 2021, faltaram cilindros de oxigênio em Manaus e os hospitais entraram em colapso. Os médicos passaram a pedir em redes sociais doações de cilindros de oxigênio. Também nas redes sociais, celebridades se mobilizaram para doar os cilindros. O infectologista Bernardino Albuquerque, professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), chamou a situação de “calamidade pública” e que foi causada pela falta planejamento para entregar os insumos.

Em resposta, o general Pazuello disse que o combate a Covid-19 em Manaus era “prioridade”.

Fim

Depois de 10 meses no cargo e pela terceira vez em menos de um ano, Pazuello foi exonerado do cargo, pressionado por falhas na gestão na pandemia, principalmente pelo ritmo lento na vacinação, e pressionado pelo bloco do centrão. O general da ativa do Exército vinha sofrendo críticas, inclusive por parte de aliados do presidente.

Ele foi cobrado de todos os lados pela demora na disponibilização de doses contra o coronavírus. A condução da política na pandemia por parte do ministério, com falta de respiradores, reclamação de governadores pela diminuição no repasse de recursos para manutenção de leitos de UTI e os inúmeros cronogramas no Programa Nacional de Imunização tornaram a vida do ministro cada vez mais difícil.

