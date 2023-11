Colunistas Ex-ministro do Trabalho, deputado Ronaldo Nogueira retorna à Câmara “para contribuir com a pacificação do Brasil”

Por Flavio Pereira | 10 de novembro de 2023

Ex-ministro anuncia propostas para estimular o desenvolvimento e a geração de empregos. (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

Em seu primeiro pronunciamento no retorno à Câmara dos Deputados, o ex-ministro do Trabalho do governo de Michel Temer, deputado Ronaldo Nogueira (Republicanos) prometeu “contribuir para a pacificação do Brasil”. O deputado, que coordenou a reforma trabalhista, lembrou da tribuna, que a lei de modernização trabalhista (Lei 13.467/2017) “trouxe regras mais claras e objetivas nas relações trabalhistas, aumentando a segurança jurídica para empregados e empregadores e aumentando a eficiência da Justiça do Trabalho”. Ronaldo Nogueira disse que, cumprindo o manifesto do Republicanos, que dará sua contribuição como deputado federal “para que o legislativo possa dar o combate à pobreza, a partir da estabilidade política e do desenvolvimento econômico, que geração empregos”.

“Estaremos aqui nesta casa contribuindo para a pacificação do Brasil, pois o combate à pobreza depende do emprego, e o emprego depende de segurança jurídica, estabilidade politica e desenvolvimento econômico”, disse o deputado.

Ronaldo Nogueira substitui o deputado Carlos Gomes

O ex-ministro do Trabalho que retorna à Câmara dos Deputados, também saudou ao seu colega deputado federal Carlos Gomes, presidente do Republicanos do Rio Grande do Sul, que foi convidado pelo governador Eduardo Leite para assumir a titularidade da da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Nogueira destacou que “esta será uma uma missão muito importante que o deputado Carlos Gomes assume, porque entendo que que existem dois endereços que são fundamentais para a dignidade, que são o lugar para trabalhar, e o lugar para morar, e ele estará trabalhando para concretizar essas prioridades do cidadão”.

Mutirão do cateterismo em Canoas ameniza demora do Instituto de Cardiologia

A parceria com a Secretaria Estadual da Saúde começa a trazer resultados, lembra o atual diretor do hospital Universitário de Canoas, o médico e ex-deputado Mauro Sparta. O aplicativo Instagram da Secretaria da Saúde dá destaque ao mutirão iniciado pelo hospital de Canoas, para a realização inicial de 30 cateterismos cardíacos até o início da próxima semana. A medida decorre da demora de atendimento pelo Instituto de Cardiologia, e vai beneficiar pacientes internados em hospitais do Litoral Norte. A regulação será feita de forma conjunta entre o estado e a regulação do município de Canoas.

Franciane Bayer se posiciona em relação à vacina covid-19 para crianças

Durante a audiência pública promovida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para discutir a obrigatoriedade de vacinação contra a covid-19 para crianças de 6 meses a 5 anos, a deputada federal gaúcha Franciane Bayer tomou posição sobre a possível inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunização (PNI), com a participação de especialistas em saúde imunológica. A deputada considera um equívoco a obrigatoriedade: “Nenhuma vacina é obrigatória. Eu vacino porque entendo que é importante para meus filhos, mas eles não deixam de acessar qualquer serviço público por ter ou não a vacina. Então eu , como leiga na parte da saúde, eu tenho que ter o direito de ouvir todos os lados e tomar a minha decisão. O código civil me garante que o poder familiar, o pai e a mãe, têm esse poder de decisão sobre os seus filhos. [ …] A questão aqui é uma obrigatoriedade. A decisão é dos pais”.

Fundo vai garantir crédito para micros e pequenas empresas

Nos próximos dias, será entregue ao Executivo gaúcho o anteprojeto de um programa de fomento a pequenos negócios no Rio Grande do Sul, prevendo ações de gestão, crédito, mercado e formação para empreendedores. Construída pelo Fórum Gaúcho das Micro e Pequenas Empresas (Fortalece RS), a proposição foi apresentada nesta quinta-feira (9) durante o Seminário Políticas Públicas de Apoio às Micro e Pequenas Empresas na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, com a presença do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. De acordo com o coordenador do Fortalece RS, Mário Bruck, o anteprojeto prevê a constituição de um fundo garantidor de R$ 40 milhões para operações de crédito de capital de giro e investimento com potencial para atender a 50 mil.

Projeto que obriga hospitais a priorizarem alimentos in natura ou pouco processados nas refeições vai a votação no plenário

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece prioridade de uso de alimentos in natura ou minimamente processados nos hospitais públicos ou privados, no caso das refeições oferecidas aos pacientes. Segundo a proposta, um regulamento disporá sobre a definição e a classificação de alimentos in natura ou minimamente processados para o cumprimento da norma. O texto aprovado na comissão, é o substitutivo do relator, deputado Osmar Terra (MDB-RS), e agora será levado à votação pelo plenário da Câmara.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

