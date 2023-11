Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 10 de novembro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Favoritos à PGR

Assessores do presidente Lula afirmam que o chefe do Executivo está entre Paulo Gonet, Antônio Carlos Bigonha e Aurélio Rios como favoritos para a próxima indicação ao comando da Procuradoria-Geral da República. A expectativa é de que ele anuncie a nomeação ao cargo até a próxima semana.

Data simbólica

O ministro da Defesa, José Múcio, tem dito a pessoas próximas que está se preparando para eventuais movimentações no dia 8 de janeiro do próximo ano. O líder ministerial acredita que o simbolismo da data deve ser usado para decisões judiciais ou ações da PF relacionadas ao episódio.

Permanência solicitada

José Múcio sinalizou a aliados que deseja permanecer à frente do Ministério da Defesa ao menos até o próximo 8 de janeiro. Afirmando que a relação do presidente Lula com as Forças Armadas está pacificada, o ministro busca passar a impressão de que a democracia voltou ao normal no país.

Crise abafada

O encontro do embaixador de Israel em Brasília, Daniel Zonshine, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, repercutiu negativamente nos corredores do Itamaraty. Apesar do descontentamento, o governo decidiu abafar a situação para evitar eventuais dificuldades em retirar brasileiros que permanecem em Gaza.

Provocação

Apesar do caso abafado, o encontro foi considerado por alguns embaixadores como uma violação dos pilares da diplomacia, além de provocação. Diplomatas mais críticos afirmam que a reunião simboliza um reconhecimento de Israel sobre Bolsonaro como uma figura legítima política nacional, mesmo com sua inelegibilidade decretada.

Encontro ocasional

Após a repercussão do encontro com Bolsonaro, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, afirmou que a reunião com o ex-presidente não foi agendada. Ele afirma que havia convidado somente parlamentares para uma apresentação de vídeos sobre o Hamas e que a situação foi “ocasional”.

Otimista

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou nesta quinta-feira que está confiante sobre a promulgação da Reforma Tributária ainda neste ano. O líder ministerial destacou a articulação do líder do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para a rápida tramitação do texto na Casa, e afirmou estar à disposição da Câmara para o avanço da discussão da proposta.

Otimista II

Mesmo com a descrença do presidente Lula sobre os planos de zerar o déficit da União no próximo ano, Haddad afirma que segue em busca do objetivo. O ministro afirma que independente da meta que ficar estabelecida em lei, deve seguir determinado a equilibrar as contas públicas.

Discussão adiada

O Congresso Nacional adiou a análise dos vetos presidenciais sobre o texto do marco temporal para demarcação de terras indígenas após um acordo entre lideranças partidárias das Casas Legislativas. A discussão, agendada para esta quinta-feira, foi prorrogada para o dia 23 de novembro.

Solicitações negadas

O ministro do STF Alexandre de Moraes negou nesta quinta-feira o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica apresentado pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. O tenente-coronel, que cumpre medidas cautelares desde setembro, teve negada também a solicitação de retomada de suas atividades no Exército.

Fusão partidária

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, a criação do Partido da Renovação Democrática. A legenda, composta pela fusão do PTB e do Patriota, foi autorizada pela ministra Cármen Lúcia, a partir do cumprimento de todas as exigências da legislação.

Despedida do TSE

O ministro Benedito Gonçalves realizou nesta quinta-feira sua última participação no Tribunal Superior Eleitoral. O cargo de corregedor-geral eleitoral, o qual ocupava há 14 meses, será assumido pelo ministro Raul Araújo.

PPPs nas escolas

O governador Eduardo Leite conduziu uma reunião nesta quinta-feira para tratar das bases do projeto de parceria público-privada em Educação que será implantado no RS. A iniciativa é voltada à qualificação da infraestrutura de 100 escolas do Estado, selecionadas em áreas de vulnerabilidade social.

Recuperação econômica

Eduardo Leite participou também nesta quinta-feira do fórum “Desafios para o desenvolvimento e financiamento da economia gaúcha”, em Porto Alegre. O líder do Executivo do RS esteve dialogando sobre as ações de recuperação e incentivo da economia gaúcha promovidas pelo governo estadual.

Propostas da Educação

O Executivo estadual encaminhou nesta quinta-feira para tramitação no Legislativo cinco propostas relacionadas à área da Educação. Os textos, apresentados no mês passado aos parlamentares da base, visam aprimorar a qualidade do ensino e governança das escolas gaúchas.

Nova licença

A Fepam lançou nesta quinta-feira uma Nova Licença de Operação à CMPC Celulose Riograndense, em Guaíba. O documento atualiza permissões a partir de investimentos realizados pela empresa em modernização operacional, viabilizando a ampliação da capacidade produtiva sem aumentar os impactos ambientais.

Guarda municipal

Representantes da Associação dos Guardas Municipais de Porto Alegre se reuniram nesta quinta-feira com o prefeito Sebastião Melo para debater sobre o plano de carreira da categoria. O líder municipal se comprometeu em avançar com o processo e promover a valorização dos servidores.

2023-11-10