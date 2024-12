Política Ex-ministro militar de Bolsonaro procura o Supremo para saber mais sobre o inquérito do golpe

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Bolsonaro e Ramos: general perdeu poder durante o governo. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

Ex-ministro de Jair Bolsonaro, o general da reserva Luiz Eduardo Ramos procurou interlocutores do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Procuradoria-Geral da República (PGR) para entender melhor os desdobramentos do inquérito do golpe. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes tornou pública a investigação da Polícia Federal que indiciou 37 pessoas, entre elas Bolsonaro e seis generais.

Ramos não fez parte do rol de indiciados, mas mostrou interesse em saber os próximos passos das apurações. O general da reserva ouviu de um ministro do Supremo que a investigação, pelo menos por parte da PF, está encerrada.

A aliados, Ramos também confidenciou ter falado com pessoas que integram a PGR. Agora, caberá ao órgão decidir se vai denunciar ou não os indiciados pela PF.

O nome do ex-ministro chegou a ser citado em uma decisão de Alexandre de Moraes, quando determinou a prisão do general Mário Fernandes, ex-número dois na pasta da Secretaria-Geral da Presidência.

O documento traz mensagens do militar encaminhadas ao então chefe. A PF mostrou que, entre os dias 15 e 16 de novembro de 2022, Fernandes enviou um áudio pedindo para Ramos “blindar” Bolsonaro contra o desestímulo de apoio ao que chamou de “atos antidemocráticos”, em referência aos acampamentos em frente aos quartéis. Ele também enviou conteúdos para estimular o discurso de que houve fraude na eleição.

Como revelou a investigação da PF, Fernandes foi um dos articuladores do plano de golpe que incluía o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. As informações são do jornal O Globo.

2024-12-03