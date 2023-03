Notícias Ex-presidenciável Soraya Thronicke é xingada ao vivo durante entrevista e registra ocorrência na Polícia Federal

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Senadora foi chamada de "traidora da pátria" e “piranha traíra” por ouvinte. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) registrou boletim de ocorrência na Polícia Federal após ser vítima de agressão verbal durante uma entrevista ao vivo à Rádio Capital FM, nessa sexta-feira. A agressão ocorreu quando a emissora abriu espaço para participação e interação do público com a senadora. No áudio, o ouvinte chamou a senadora de “traidora da pátria” e “piranha traíra”. O nome do agressor não foi divulgado.

“Soraya é uma das maiores traidoras da pátria. Uma pessoa que apoia um ladrão, um corrupto, igual a ela e a Simone estão apoiando, em troca de dinheiro, em troca de favor de um corrupto comunista. Espero que ela não ganhe nem para síndica de condomínio onde ela mora. Porque piranha traíra igual ela”, proferiu o ouvinte, que também a acusou de receber propina.

O locutor chegou a interromper, mas a senadora retrucou. “Não corta não, deixa ele falar que eu quero saber o nome dele, endereço e telefone. Eu não posso permitir…. O cara falou que eu recebi propina e que eu apoio um ladrão, eu quero saber quem é o ladrão, que propina eu recebi”.

Ocorrência

A senadora informou que registrou a ocorrência na delegacia da PF em Campo Grande assim que saiu da emissora.

“Ninguém está acima da lei, e agora mais um radical vira caso de polícia”, escreveu Soraya Thronicke em publicação feita nas redes sociais.

“Ele saiu do limite da liberdade de expressão e adentrou para desfilar no Código Penal com calúnia, difamação, injúria e ofensa a minha honra. Quem fizer, vai responder devidamente”, disse, em vídeo na delegacia.

Reações

Após o ocorrido, políticos prestaram solidariedade à senadora. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em suas redes sociais, condenou o ato e disse que “essa violência contra a participação política feminina deve ser ainda mais combatida no Brasil”.

A senadora Leila Barros (Leila do Vôlei), do PDT, também prestou solidariedade através de uma publicação.

“Como mulher, senadora e Procuradora Especial da Mulher no Senado Federal apresento minha integral solidariedade à senadora Soraya Thronicke, que foi vítima de agressões verbais no momento em que concedia uma entrevista ao vivo para a Rádio Capital FM”, escreveu Leila.

Quinta candidata mais votada na eleição presidencial deste domingo, Soraya Thronicke foi eleita senadora em 2018 a reboque da onda bolsonarista, vinculando o próprio nome do ex-presidente que venceu a disputa presidencial daquele ano. Posteriormente, porém, os dois acabaram rompendo, e as trocas de farpas foram constantes durante a campanha, inclusive com embates diretos nos debates presidenciais.

Entre os apoiadores de Bolsonaro, Soraya é vista como traidora por ter se afastado do ex-presidente. A senadora, no entanto, também não economizou nas críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT ao longo dos últimos meses, sobretudo no tema da corrupção.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/ex-presidenciavel-soraya-thronicke-e-xingada-ao-vivo-durante-entrevista-e-registra-ocorrencia-na-policia-federal/

Ex-presidenciável Soraya Thronicke é xingada ao vivo durante entrevista e registra ocorrência na Polícia Federal