PT cobra dívida de ministro da Casa Civil e decide que vai divulgar lista de inadimplentes

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Rui Costa tem dívidas relativas ao tempo em que era governador da Bahia. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Pressionada por um integrante da executiva nacional, a direção do PT decidiu divulgar a lista de integrantes do governo federal que estão em dívida com o partido. Entre os nomes dos devedores está o do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Na reunião da executiva na última semana, o secretário de relações internacionais do PT, Romênio Pereira, pediu formalmente acesso à relação de integrantes do governo que devem ao partido. A direção decidiu então que a lista será apresentada na reunião do diretório nacional marcada para o fim do mês.

De acordo com o estatuto do PT, os filiados ao partido têm obrigação de contribuir com a legenda. Aos ocupantes de cargos públicos, sejam nomeados ou eleitos, são exigidas contribuições maiores.

Os ministros de Estado, que têm salário bruto de R$ 39.293,32, devem doar 10% do rendimento líquido mensal para a legenda. Rui Costa também tem dívidas relativas ao tempo em que era governador da Bahia (2015-2022). As contribuições eram de 8% do salário de R$ 23,5 mil. O ministro da Casa Civil é filiado ao PT desde a fundação do partido, em 1980.

Na festa de aniversário do PT em fevereiro, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma ficha para que a sua contribuição mensal ao partido, também no valor de 10% de seu rendimento líquido, fosse paga por meio de débito automático.

PT cobra dívida de ministro da Casa Civil e decide que vai divulgar lista de inadimplentes