Notas Brasil Ex-presidente de Companhia Energética está em estado grave

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Depois de viajar para a Europa, o ex-presidente da Companhia Energética de Brasília (CEB), Rogério Villas Boas, foi internado em um hospital de Brasília em estado grave. Villas Boas e a sua mulher, Marcela Villas Boas, foram diagnosticados com o novo coronavírus – os dois casos foram incluídos na contagem do governo do Distrito Federal de 14 pessoas infectadas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário