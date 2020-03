Notas Brasil Inflação pelo IGP-10 sobe 0,64% em março

16 de março de 2020

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) subiu 0,64% em março. Em fevereiro, a taxa foi de 0,01%. Com este resultado, o índice acumula alta de 1,73% no ano e de 6,59% em 12 meses. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), em março de 2019, o índice registrou elevação de 1,40% no mês e alta de 7,99% em 12 meses.

