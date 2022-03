Política Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebe alta após cirurgia no fêmur

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi hospitalizado no último dia 11 no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, e vai seguir tratamento em casa

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu alta do hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, neste sábado (19), após realizar uma cirurgia no fêmur.

“O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste sábado. O paciente encontra-se em condições clínicas estáveis e seguirá o tratamento da fratura do colo de fêmur em casa”, diz o boletim médico assinado pelo Dr. José Medina Pestana, nefrologista no Hospital Israelita Albert Einstein e o Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do hospital.

O ex-presidente fez a cirurgia no último domingo (13), após ter fraturado o fêmur. A cirurgia aconteceu sem intercorrências, segundo boletim anterior.

Na o último dia 11, o PSDB havia publicado nas redes sociais sobre a internação de FHC. “Desejamos rápida recuperação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, internado hoje em função de uma fratura no fêmur. Receba o abraço dos tucanos de todo o Brasil”, diz o texto.

