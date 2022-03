Política Garagem do Palácio do Planalto pega fogo, em Brasília

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

Incêndio atingiu o local na tarde deste sábado Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Incêndio atingiu o local na tarde deste sábado (19). Ainda não há informação sobre vítimas. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Um incêndio na garagem do Palácio do Planalto, na tarde deste sábado (19), mobilizou o CBMDF (Corpo de Bombeiros do Distrito Federal). A fumaça chamou a atenção de quem passava pela Esplanada dos Ministérios, por volta das 15h20min.

De acordo com informações preliminares, o local teria muitos objetos inflamáveis, como colchões. Pelo menos cinco viaturas do Corpo de Bombeiros estão no anexo do Palácio do Planalto.

Segundo os bombeiros, o incidente foi controlado em cerca de cinco minutos. A equipe do CBMDF ainda investiga a causa do incêndio.

Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República informou que “até o momento não há relatos sobre vítimas bem como quanto a proporção de eventuais danos”.

