Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

O ex-presidente visitou a Fenasoja pela primeira vez em maio de 2022 Foto: Divulgação O ex-presidente visitou a Fenasoja pela primeira vez em maio de 2022. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro visita, na manhã desta sexta-feira (6), a Fenasoja (Feira Nacional da Soja) 2024, no Parque de Exposições de Santa Rosa, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul.

Na feira, Bolsonaro discursa para apoiadores na arena de shows. Na quinta-feira (5), ele desembarcou no aeroporto de Santo Ângelo.

O ex-presidente visitou a Fenasoja pela primeira vez em maio de 2022, quando ainda estava na Presidência da República.

Antes da visita desta sexta, em um vídeo divulgado nas redes sociais, Bolsonaro ressaltou o papel do agronegócio gaúcho e pediu que as pessoas comparecessem à Fenasoja usando roupas amarelas.

A Fenasoja, que celebra os 100 anos do plantio da soja no Brasil, iniciou no dia 29 de novembro e prossegue até este domingo (8).

2024-12-06