Por Redação O Sul | 16 de março de 2024

Pence encerrou sua própria pré-candidatura após apresentar números ruins nas pesquisas. (Foto: Reprodução)

Mike Pence, que foi vice-presidente de Donald Trump por quatro anos nos Estados Unidos, afirmou que não apoiará o republicano na eleição presidencial de novembro. O político encerrou sua própria pré-candidatura após apresentar números ruins nas pesquisas, afirmou à emissora Fox News. “Não será recebido com surpresa o fato de que eu não apoiarei Donald Trump neste ano”.

Trump conquistou nesta semana delegados suficientes para obter matematicamente a nomeação republicana na eleição contra o atual presidente, o democrata Joe Biden, no dia 5 de novembro.

Pence foi leal a Trump, mas rompeu publicamente com ele devido ao papel do ex-presidente no ataque ao Capitólio dos EUA, feito por seus apoiadores no dia 6 de janeiro de 2021.

Naquele dia, Pence, que como vice-presidente tinha a função cerimonial de presidente do Senado norte-americano, estava comandando a sessão que certificaria a vitória de Biden sobre Trump em 2020.

Ele se recusou a cumprir as instruções de Trump de atrasar ou paralisar a certificação, causando uma reação furiosa do então presidente durante a insurreição. Alguns manifestantes chegaram a gritar “Enforquem Mike Pence”.

Pence disse durante a sua campanha presidencial que sua vida esteve em risco naquele dia, e pediu aos eleitores republicanos que não escolhessem Trump como candidato presidencial neste ano.

Invasão ao Capitólio

“Não deveria ser surpresa que não apoiarei Donald Trump este ano”, disse. “Estou extremamente orgulhoso do histórico da nossa administração. Foi um histórico conservador que tornou a América mais próspera, mais segura e viu conservadores nomeados para os nossos tribunais num mundo mais pacífico”.

Pence, no entanto, afirmou que Trump está buscando e articulando uma agenda está em desacordo com a agenda conservadora com a qual governaram. “É por isso que não posso, em sã consciência, apoiar Donald Trump nesta campanha”, afirmou.

Ambos romperam oficialmente em meio à tentativa de Trump de questionar o resultado das eleições de 2021. O movimento resultou na invasão ao congresso norte-americano, em 6 de janeiro.

Momentos antes da invasão, Trump afirmou que Mike Pence, que participava da certificação da vitória de Biden, “não teve a coragem de fazer o que deveria ter feito para proteger nosso país e nossa Constituição, dando aos estados a chance de certificar os fatos corretos, não os fraudulentos ou inexatos”. Ele era pressionado para não reconhecer o resultado dos votos de alguns estados no Colégio Eleitoral.

No dia 6 de janeiro de 2021, apoiadores do ex-presidente dos EUA Donald Trump, inconformados com a vitória do democrata Joe Biden nas urnas, invadiram e depredaram o prédio que abriga o Congresso dos Estados Unidos (EUA).

Na ocasião, trumpistas ultrapassaram as barreiras de segurança e invadiram o interior do Capitólio. No local, ocorria sessão que confirmava a vitória de Biden nas eleições realizadas no ano anterior. Parlamentares que estavam no local precisaram ser retirados às pressas.

