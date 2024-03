| Incidente em avião da Latam: botão no assento do piloto pode ter causado perda súbita de altitude; Boeing pede revisão em outros 787

Por Redação O Sul | 16 de março de 2024

Informações preliminares indicam que a comissária esbarrou em um botão do assento do piloto enquanto servia a refeição na cabine. (Foto: Reprodução)

Nem turbulência, nem falha mecânica: especula-se que um botão tenha sido o pivô do incidente com um voo da Latam que perdeu altitude subitamente, deixando 13 pessoas feridas – cerca de 50 receberam primeiros socorros. De acordo com o jornal The Wall Street Journal, a perda de altitude teria sido causada pelo esbarrão de uma comissária no assento do piloto.

Segundo o jornal, informações preliminares da investigação do incidente indicam que a comissária esbarrou em um botão do assento do piloto enquanto servia a refeição na cabine. O piloto foi empurrado para a frente e acabou acionando os controles que lançaram o nariz do avião para baixo.

Como medida de precaução, a Boeing pediu a todas as operadoras do modelo 787 Dreamliner, o envolvido no incidente, para que inspecionem os botões de assento da cabine dos pilotos.

Especialistas, no entanto, apontam que o mau uso do botão não explicaria, sozinho, um incidente a bordo, e que ainda haveria lacunas a serem preenchidas pela investigação.

Esse botão é exclusivo do modelo Boeing 787, que fazia o voo LA800 entre Sydney e Santiago do Chile, com escala em Auckland, na Nova Zelândia. O incidente ocorreu ainda no primeiro trecho da viagem.

Mas por que esse botão existe? É possível acioná-lo no meio do voo? E quais lacunas ainda precisam ser explicadas?

Existem dois botões que fazem o assento dos pilotos correr de forma longitudinal na cabine. Um deles fica na lateral do banco. O outro, exclusivo do Boeing 787, o mais moderno avião de corredor duplo da fabricante, fica na parte de trás.

Segundo o mecânico de aviação e youtuber Lito Sousa, ele foi instalado para facilitar a entrada do piloto. O assento fica recolhido quando o avião não está em uso, e o piloto precisa ficar muito próximo de todos os instrumentos quando opera a aeronave.

“Através daquele botão você pode comandar o assento totalmente pra frente ou totalmente pra trás e pro lado. Aquele botão ‘bypassa’ [se sobrepõe a] algumas seguranças que têm no assento”, explica Lito.

O botão da lateral do banco tem outros comandos, como o de altura. A posição do piloto em relação aos painéis e ao para-brisa é de extrema importância na aviação, e regulado por normas rigorosíssimas das agências americana e europeia de aviação. Elas servem para garantir que o piloto tenha visibilidade e acesso a todos os instrumentos.

É possível que esse botão seja acionado no meio do voo? Como um piloto pode se ausentar do cockpit no meio do voo, desde que seu colega esteja “voando” a aeronave, é possível que ele seja acionado durante o voo de cruzeiro.

Há uma tampa de proteção, no entanto, para evitar que ele seja acionado de forma não intencional. Além disso, a regra é que o mecanismo não seja acionado quando o piloto estiver sentado.

O que ainda precisa ser mais bem explicado? Lito Sousa atenta para uma camada de segurança extra na cabine de comando: “Existe um batente no assento que mesmo você colocando ele totalmente pra frente, ele não encosta no manche. Ou seja, comandado totalmente pra frente ele vai parar em um lugar [antes de encostar no equipamento]”, diz.

Lito pondera que não teve acesso ao relatório preliminar do incidente e que não pode comentar o caso da Latam, especificamente.

Em um vídeo em seu canal, o piloto e YouTuber Juan Browne comenta o incidente e afirma que, hipoteticamente, “se esse botão fosse acionado por alguém entrando na cabine, ele poderia jogar o piloto para a frente. O piloto automático estaria em funcionamento durante o voo de cruzeiro, mas se você pressionasse o comando forte o suficiente, o piloto automático desligaria”.

Ou seja, seria preciso uma força adicional sobre o manche para que ele saísse do piloto automático e o nariz do avião fosse jogado pra baixo, causando uma perda de altitude repentina.

O diz a Boeing? A Boeing não comentou o caso diretamente, mas pediu, como medida de precaução, para que todos os operadores do 787 inspecionem os botões do assento dos pilotos “na próxima oportunidade de realizar a manutenção”.

O que diz a Latam? Em nota, a Latam afirmou que a empresa está colaborando com as autoridades durante a investigação.

“Em relação ao voo LA800, que operou a rota Sydney-Auckland em 11 de março, o Latam Airlines Group informa que continua trabalhando em coordenação com as autoridades para apoiar a investigação e que não compete à Latam comentar as especulações em torno do tema”, diz o texto.

