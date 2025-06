Brasil Exames de Bolsonaro apontam pneumonia; médico recomenda diminuição do ritmo de agendas

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em abril, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de 12 horas de duração. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O médico Cláudio Birolini, que acompanha a saúde de Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesse sábado (21) que exames realizados no ex-presidente apontaram uma pneumonia viral, mas que ele “está bem”.

Birolini deu as declarações após Bolsonaro ser submetido a uma série de exames no Hospital DF Star em Brasília nesse sábado.

Segundo o médico, os exames já estavam agendados, mas foram antecipados em razão de um mal-estar que o ex-presidente teve na sexta-feira (20) durante compromissos em Goiás.

“Tá tudo bem, exceto pelo achado, que provavelmente é uma pneumonia viral em resolução”, afirmou Birolini. Segundo o cirurgião, um tratamento medicamentoso para o problema de saúde será realizado a partir deste sábado.

Após a realização dos exames, Bolsonaro tirou foto com apoiadores e concedeu uma entrevista à imprensa. Ele relatou que tem tido uma crise de soluços e episódios de vômito, que causam bastante incômodo.

“Ontem [sexta-feira] acabamos aumentando a dose para combater o soluço, que o deixou sonolento. Vou pedir para ele rever a forma como se alimenta e diminuir o ritmo das agendas, porque isso prejudica um pouquinho a recuperação dele”, contou o médico Cláudio Birolini.

“Do ponto de vista do tipo de alimentação, ele já pode comer de tudo, não tem restrição. Ele pode comer o que ele quiser. O que estou negociando com ele é a forma como ele come, ele come muito rápido, ele engole a comida muito sem mastigar, fala muito durante a refeição então a gente precisa reeducá-lo nessa fase até ele se readaptar e parar um pouquinho essa fase do soluço”, completou.

Cirurgia

Em abril, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de 12 horas de duração.

A operação teve o objetivo de liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal — problemas gerados pelas múltiplas intervenções cirúrgicas realizadas desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

Os sintomas apresentados pelo ex-presidente nesta semana não têm relação com o procedimento. Segundo o médico de Bolsonaro, “do ponto de vista do pós-operatório, está tudo bem” com o político do PL.

Agenda cancelada

Na sexta-feira (20), o ex-chefe do Executivo cancelou uma agenda em Anápolis, no interior de Goiás, após se se sentir indisposto.

Na última quinta-feira (19), quando participou de uma cerimônia na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Na ocasião, ele foi homenageado com o título de cidadão aparecidense e durante o discurso, o ex-presidente afirmou que não estava bem.

“Estou com 70 anos, recuperando as energias aqui, mas vou tentar falar alguma coisa para vocês”, começou. No meio da fala, entre muitos soluços, ele arrotou e em seguida explicou: “Desculpa, é que eu estou muito mal, vomito dez vezes por dia, talvez a 11ª daqui a pouco aí”.

Ele comentou sobre os episódios de vômitos, dizendo ser uma “coisa rara”.

“Uma coisa rara, ninguém consegue identificar, já tive há anos atrás esse mesmo problema. É uma crise que dura às vezes 24 horas e até uma semana de soluço. Estou agora 24 horas sem soluço, espero continuar assim”, disse Jair Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/exames-de-bolsonaro-apontam-pneumonia-medico-recomenda-reduzir-ritmo-de-agendas/

Exames de Bolsonaro apontam pneumonia; médico recomenda diminuição do ritmo de agendas

2025-06-21