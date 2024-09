Geral Executivos da Volkswagen defendem o fechamento de fábricas na Alemanha em meio a vaias de funcionários

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

No ano passado, a Volkswagen produziu cerca de 9 milhões de veículos, em comparação com uma capacidade total de 14 milhões. (Foto: Reprodução)

A Volkswagen defendeu os planos de considerar o fechamento de fábricas na Alemanha, dizendo que a queda nas vendas de carros deixou a empresa com cerca de duas plantas a mais do que o necessário. A demanda na Europa não se recuperou desde a pandemia, com as entregas de automóveis na região em cerca de 2 milhões abaixo do seu pico, disse o diretor financeiro Arno Antlitz em uma assembleia de funcionários em Wolfsburg.

Os trabalhadores vaiaram Antlitz e o diretor executivo Oliver Blume quando subiram ao palco. A Volkswagen perdeu vendas de cerca de “500 mil carros, o equivalente a cerca de duas fábricas”, disse Antlitz, de acordo com declarações preparadas. “Precisamos aumentar a produtividade e reduzir custos.”

A maior montadora da Europa disse esta semana que está considerando fechar fábricas na Alemanha pela primeira vez e acabar com os acordos de segurança no emprego após anos ignorando o excesso de capacidade e a queda na competitividade.

Blume, um gestor conhecido por seus laços estreitos com a bilionária família proprietária Porsche-Piëch, disse que está determinado a implementar medidas “adequadas” para tornar a empresa mais lucrativa.

“A situação atual da marca VW nos afeta emocionalmente a todos, inclusive a mim pessoalmente”, disse Blume, um veterano da VW que começou como trainee em 1994. “Eu venho da região, trabalho no grupo há 30 anos e prometo trazer toda a minha experiência para a VW.”

O principal alvo da VW é sua marca de carros de passeio, cujo lucro está sendo pressionado em meio a uma transição lenta para veículos elétricos e à desaceleração dos gastos dos consumidores.

As montadoras na Europa também estão lutando para competir com a Tesla Inc. e novos concorrentes da China.

Mais de 20 mil trabalhadores participaram da reunião na última quarta-feira, 4, nos amplos corredores da fábrica principal da Volkswagen em Wolfsburg. Muitos levantaram cartazes ou gritaram “nós somos a Volkswagen – você não é.”

Daniela Cavallo, principal representante dos funcionários da VW e membro do conselho de supervisão, disse na mesma reunião que lutará contra o fechamento de fábricas, acrescentando que os trabalhadores não devem sofrer pelas falhas da administração, incluindo o fraco desempenho da VW nos EUA.

Embora a marca VW ainda precise realizar € 3 bilhões em economias de custos para alcançar um programa de eficiência de € 10 bilhões acordado no ano passado, as despesas trabalhistas representam apenas uma fração dessa lacuna, ela disse.

“A Volkswagen não está sofrendo por causa de suas fábricas alemãs e dos custos de pessoal na Alemanha”, disse Cavallo, segundo um discurso preparado. “O problema da Volkswagen é que o conselho de administração não está fazendo o seu trabalho.”

O valor das ações da Volkswagen caiu cerca de 15% neste ano.

Desaceleração europeia

A Europa está no centro de uma desaceleração global na transição para veículos elétricos após uma série de países, incluindo Alemanha e Suécia, reduzirem ou removerem incentivos.

Com as vendas de carros ainda cerca de um quinto abaixo dos níveis pré-pandemia, fabricantes como VW, Stellantis e Renault estão operando fábricas em níveis que os analistas consideram não lucrativos, de acordo com dados da Just Auto. A Volvo recuou na quarta-feira em seu impulso de eletrificação, abandonando um plano de vender apenas carros totalmente elétricos até o final desta década em meio à demanda decepcionante.

No ano passado, a Volkswagen produziu cerca de 9 milhões de veículos, em comparação com uma capacidade total de 14 milhões. Aumentar os retornos da marca principal da VW tornou-se mais difícil com o aumento dos custos logísticos, de energia e de mão de obra. A margem da marca caiu para 2,3% no primeiro semestre, em comparação com 3,8% no ano anterior.

Antlitz disse que a empresa deve trabalhar em conjunto para tornar a marca competitiva novamente e garantir que possa oferecer carros de qualidade a preços acessíveis. “Ainda temos um ano, talvez dois, para reverter a situação”, disse o CFO. “Mas temos que aproveitar esse tempo.” As informações são da agência de notícias Bloomberg.

