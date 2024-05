Geral Exército avalia condecorar Eduardo Leite e Paulo Pimenta no Dia do Soldado

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB-RS). (Foto: Mauricio Tonetto/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, avalia condecorar com medalhas o governador Eduardo Leite (PSDB-RS), e o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta (PT). A proposta que chegou ao Palácio do Planalto é fazer as homenagens em 25 de agosto, Dia do Soldado, em Porto Alegre. O Exército não confirma o plano.

Entre os militares, promover o Dia do Soldado em Porto Alegre seria uma deferência ao Rio Grande do Sul, afetado por enchentes históricas, e às tropas que estão trabalhando no local. Para a ala política do governo, é a grande oportunidade de neutralizar a resistência de Leite a Pimenta.

Não há decisão tomada porque tudo depende de como estará a capital gaúcha em agosto, para receber o evento. A única certeza é que general Tomás Paiva quer prestigiar a cerimônia, que ocorre em todos os Comandos de Área junto ao Comando Militar do Sul. Tradicionalmente, o comandante do Exército e o presidente da República acompanham a solenidade em Brasília.

Nos bastidores, Leite manifestou incômodo com a nomeação do ex-ministro da Secom para intermediar a ajuda federal ao Rio Grande do Sul. Como Pimenta é cotado para disputar o governo do Estado pelo PT, a indicação causou um mal-estar até mesmo no Congresso, pelo potencial de criar um palanque para o deputado federal licenciado em meio à catástrofe. Ele nega a possibilidade de fazer uso eleitoreiro do cargo.

Leite e Pimenta, contudo, não consideram partir para o enfrentamento. Ministros palacianos ressaltam que não pode ser descartada a possibilidade de os dois estarem no mesmo palanque em 2026, numa chapa com o tucano candidato ao Senado e o petista, a governador. O plano “A” de Eduardo Leite, porém, deve ser a Presidência da República.

Reunião

Em outra frente, durante reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, nessa quarta-feira (29), o governador Eduardo Leite solicitou a inclusão de três projetos contra cheias no programa federal PAC Seleções. Os projetos envolvem a construção de sistemas de proteção para evitar inundações na Bacia do Rio Taquari-Antas, em Eldorado do Sul, em Alvorada e em outras cidades da Região Metropolitana. A reunião ocorreu no escritório da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

“Entregamos ao ministro Rui Costa o nosso pedido especial em relação aos sistemas de proteção contra cheias. Algumas dessas solicitações já foram feitas ao governo federal. Estamos pedindo que os projetos sejam contemplados por meio do PAC Seleções, com a liberação de recursos pela União para que possamos fazer as contratações e iniciar a execução”, destacou Leite.

A reunião também contou com a presença dos ministros Paulo Pimenta (Reconstrução), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), Jader Barbalho Filho (Cidades), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Nísia Trindade (Saúde). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Palácio Piratini.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/exercito-avalia-condecorar-eduardo-leite-e-paulo-pimenta-em-dia-do-soldado-no-rio-grande-do-sul/

Exército avalia condecorar Eduardo Leite e Paulo Pimenta no Dia do Soldado

2024-05-29