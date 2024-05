Geral Governador Eduardo Leite visita áreas atingidas pelas enchentes em Pelotas e destaca a “mobilização coordenada” no município

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Ao lado da prefeita Paula Mascarenhas, Leite percorreu as ruas alagadas da cidade. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve nessa quarta-feira (29) em regiões afetadas pelas cheias em Pelotas, no Sul do Estado. A região foi uma das últimas a sofrer com a elevação das águas, que escoaram do Guaíba para a Lagoa dos Patos. Ao lado da prefeita Paula Mascarenhas, Leite passou pela praia do Laranjal a bordo de veículo anfíbio do Exército e verificou a situação do local, invadido pelas águas. Eles também caminharam pela Estrada do Engenho, que fica às margens do canal São Gonçalo. O governador conferiu o trabalho realizado na casa de bombas e o dique que protegeu a área de um impacto maior.

“Visitamos as principais áreas alagadas e parte do nosso sistema de contenção. Estamos acompanhando, junto do governador, todas as medidas que nós tivemos condições de desenvolver em Pelotas. Com a utilização do tempo a nosso favor, foi possível ampliar as nossas ações e garantir a proteção da população”, destacou a prefeita Paula.

Pelotas, assim como todos os municípios da zona sul, não registrou nenhuma morte ocasionada pelos eventos meteorológicos que afetaram o Rio Grande do Sul em abril e maio. O reforço na contenção das águas e os trabalhos de evacuação prévia nas áreas de risco garantiram a preservação das vidas. O governador destacou a boa coordenação de esforços na cidade como um fator essencial para a redução dos impactos. “Pelotas e a região sul tiveram a seu favor o tempo para se organizarem e souberam fazer bom uso disso, protegendo áreas sensíveis e evacuando os locais. Vi um trabalho de coordenação de forças muito bem-feito, com iniciativa privada, sociedade civil, forças de segurança e academia. Foi um esforço múltiplo e interinstitucional que deu capacidade de resposta importante para a cidade”, disse.

Depois de percorrer as áreas afetadas, o governador participou de uma reunião na Sala de Situação da cidade, instalada no 9º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército. No local, ocorrem reuniões diárias para atualização da situação. Durante o encontro, que contou também com outros prefeitos de municípios da zona sul, a prefeita Paula disse que a região está unida com o objetivo de apoiar outras localidades do Estado a partir da experiência desenvolvida na prevenção e no enfrentamento das enchentes. “Tivemos muitas perdas, mas não perdemos vidas. A zona sul vai estar à disposição do Estado para colaborar com outras regiões que foram muito afetadas. Estamos olhando para a nossa gente, que precisa muito também, mas hoje somos uma região com mais força para ajudar”, afirmou.

Durante a reunião, o governador também reforçou o apoio do Estado no restabelecimento de Pelotas e das outras localidades atingidas. “Repassamos valores do fundo a fundo da Defesa Civil estadual para os municípios para aplicação em ações emergenciais, e estamos encaminhando novos repasses. Também estamos disponibilizando recursos em horas-máquina de até R$ 1,5 milhão para o que a cidade precisar. Além disso, vamos apoiar os projetos de resiliência do município, não só ajudando a viabilizar recursos com o governo federal, mas aportando recursos do Estado”, disse.

