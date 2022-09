Geral Exército diz que o Sete de Setembro não deve ser visto como ato político ou partidário

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Na imagem, Exército realiza cerimônia do Dia do Soldado, em Brasília. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Em resposta ao MPF (Ministério Público Federal), o CML (Comando Militar do Leste) afirmou que as comemorações oficiais do Bicentenário da Independência “não devem ser vistas como manifestações político-partidárias”. O ofício foi encaminhado à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão na tarde desta segunda-feira (5).

O MPF questionou Exército, Marinha e Aeronáutica sobre quais medidas pretendem adotar ou já adotaram para que os atos oficiais do 7 de setembro não se confundam com manifestações político-partidárias. Também perguntou como os comandos pretendem prevenir que os subordinados se engajem nesses protestos.

Unidade Nacional

No ofício enviado à procuradoria, o Comando Militar do Leste declarou que as atividades oficiais, como apresentações musicais, exposições, seminários, desfiles e acesso a museus, traduzem o “amor pelo Brasil e contribuem para o fortalecimento de valores e para a manutenção da Unidade Nacional”.

“Faz-se necessário destacar que o Exército Brasileiro, enquanto Instituição Nacional de caráter permanente, prima pela isenção político-partidária e seus integrantes trabalham, diuturnamente, balizados pela irrestrita observância aos preceitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico vigente”, afirmou.

Ministério da Defesa

Além disso, o CML respondeu que as atividades foram planejadas e coordenadas pelo Ministério da Defesa. Por isso, qualquer questionamento deveria ser encaminhado à pasta, pois ao comando caberia apenas o cumprimento. A CNN buscou o Ministério da Defesa para pedir um posicionamento.

Diferente da resposta dada ao MPF, o analista de Política da CNN Kenzô Machida apurou que o comandante Militar do Leste, André Luís Novaes de Miranda, fez uma recomendação verbal às tropas para que não participem de manifestações convocadas para a orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e apoiadores ou façam comentários políticos nas redes sociais no 7 de setembro.

Segundo a apuração, as tropas têm sido lembradas sobre o regulamento disciplinar do Exército, que proíbe “manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária”. As informações são da CNN Brasil.

