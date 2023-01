Política Exército antecipa saída do comandante da Guarda Presidencial

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Fernandes aparece em um vídeo do dia 8 de janeiro discutindo com um oficial da tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Fernandes aparece em um vídeo do dia 8 de janeiro discutindo com um oficial da tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O comando do Exército decidiu antecipar para os próximos dias a saída do tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora do comando do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP). A saída já estava definida desde maio de 2022. Mas ele permaneceria no cargo até seguir para uma nova missão. No próximo mês de abril, ele começará um curso de estudos estratégicos, na Espanha.

Fernandes aparece em um vídeo do dia 8 de janeiro discutindo com um oficial da tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal que agia para prender invasores do Palácio do Planalto.

O BGP, unidade comandada pelo tenente-coronel, é um dos responsáveis pela segurança da sede do governo federal.

Em entrevistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a facilidade com que vândalos invadiram e entraram e permaneceram no Palácio do Planalto durante a invasão.

https://www.osul.com.br/exercito-saida-comandante-guarda-presidencial/

