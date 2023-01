Rio Grande do Sul EGR promove melhorias em vias da Região das Hortênsias

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nesta semana, equipes técnicas da EGR realizam trabalhos de fresagem e recapeamento na ERS-115 e na ERS-235 Foto: EGR/Divulgação Nesta semana, equipes técnicas da EGR realizam trabalhos de fresagem e recapeamento na ERS-115 e na ERS-235. (Foto: EGR/Divulgação) Foto: EGR/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois importantes corredores logísticos da região das Hortênsias estão em obras: a ERS-115, que liga o vale do Paranhana a Gramado, e a ERS-235, entre Nova Petrópolis e São Francisco de Paula. Executados pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), os serviços irão qualificar o deslocamento de veículos que circulam pela região.

Nesta semana, equipes técnicas da EGR realizam trabalhos de fresagem — retirada do material asfáltico antigo para a colocação do novo pavimento —, além de recapeamento em ambas as estradas. As ações estão concentradas no quilômetro 26 da ERS-115 e no quilômetro 27 da ERS-235, ambas em Gramado.

O diretor-presidente da EGR enfatiza a relevância das intervenções, tendo em vista o constante fluxo de carros e caminhões que trafegam entre Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis. “Estamos operando nossos maquinários em duas rodovias extremamente significativas para o polo turístico e econômico do Rio Grande do Sul. Ao viabilizarmos um segmento mais seguro e de qualidade, todos os usuários são diretamente beneficiados pela preservação das vidas e pela geração de desenvolvimento”, frisa Luiz Fernando Záchia.

A EGR ressalta que a ação das equipes e o deslocamento de máquinas na pista poderão causar bloqueios de faixas e, consequentemente, causar lentidão ou retenção sinalizada de veículos em horários de maior movimento. Nas próximas semanas, as obras terão continuidade, por isso, reforça aos motoristas o pedido para que dirijam com atenção redobrada, respeito às sinalizações da pista e aos limites de velocidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/egr-melhorias-regiao-hortensias/

EGR promove melhorias em vias da Região das Hortênsias