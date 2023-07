Porto Alegre Expediente será encerrado mais cedo no Judiciário gaúcho em função de alerta da Defesa Civil

A iniciativa levou em consideração o alerta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul de possibilidade de chuva forte, descargas elétricas e ventos de até 90 km/h Foto: Leonardo Radde/TJRS

A presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, assinou no começo da tarde desta quarta-feira (12) a Ordem de Serviço 007/2023 encerrando o expediente de trabalho no Poder Judiciário, em Porto Alegre, às 17h30min, em função da previsão de passagem de um ciclone extratropical pelo Estado.

A iniciativa levou em consideração o alerta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul de possibilidade de chuva forte, descargas elétricas, ventos de até 90 km/h e eventual queda de granizo.

Desta forma, o texto determina a suspensão do expediente no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul no referido horário com suspensão dos prazos processuais no âmbito do Primeiro e Segundo Graus de Jurisdição, mantido o serviço de plantão permanente.

