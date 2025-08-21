Economia Expoagas 2025 encerra com R$ 795 milhões em negócios

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Evento recebeu, entre os inscritos, representantes de 7,8 mil empresas e profissionais de todos os Estados brasileiros e de nove países. Foto: Divulgação/Agas Evento recebeu, entre os inscritos, representantes de 7,8 mil empresas e profissionais de todos os Estados brasileiros e de nove países. (Foto: Divulgação/Agas) Foto: Divulgação/Agas

A Expoagas 2025 teve números recordes de visitantes e de negociações transacionadas entre expositores e compradores. Ao todo, 69 mil pessoas terão passado pelo evento até o seu encerramento, e o volume total de negócios movimentado nos três dias será da ordem de R$ 795,1 milhões – ambos números recordes.

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), Antônio Cesa Longo, apresentou os resultados em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (21), na Carreta Agas, na Fiergs, em Porto Alegre.

Promovida pela AGAS desde a última terça-feira (19) no Centro de Eventos Fiergs, o evento reuniu 576 expositores de produtos, equipamentos e serviços para o varejo, especialmente em áreas como maquinários, alimentos, bebidas e produtos de limpeza. Entre os visitantes, a participação varejista mais uma vez predominou, representando 77% do total.

“O crescimento de 8% no público em relação à edição de 2024 deve-se a muitos fatores, como a chegada de novas indústrias expositoras, que convidam seus clientes para a feira, à necessidade crescente dos varejistas buscarem diferenciais para seus negócios, diante de uma concorrência cada vez mais forte, e o momento de transformação pelo qual o Estado passa, já que no ano passado muitas empresas haviam sido recentemente atingidas pelas águas”, disse Longo.

A Expoagas 2025 recebeu, entre os inscritos, representantes de 7,8 mil empresas e profissionais de todos os Estados brasileiros e de nove países.

Entre as tendências apontadas pela feira, destacam-se o volume significativo de novos maquinários apresentados para trazer praticidade à operação dos supermercados, como fatiadoras, embaladores e equipamentos de corte de alimentos; softwares de gestão e de controles de dados; e produtos alimentícios com apelo saudável, que têm ganhado espaço nas gôndolas do setor.

“Mais uma vez, os expositores recordistas em vendas foram de setores como produtos de limpeza, energéticos e equipamentos, com empresas que historicamente preparam suas equipes de vendas com condições especiais aos clientes durante o evento”, apontou o dirigente da Agas.

O encontro também foi palco de reinvindicações do setor supermercadista, sobretudo em pautas como a possibilidade da venda de medicamentos isentos de prescrição médica em supermercados e a redução da taxa de juros, visando reduzir o endividamento dos consumidores.

“Precisamos de um consumidor fiscalista e com liberdade de mercado, com mais renda e movimentando toda a economia. O supermercado é uma ponta importante da cadeia onde convergem setores como o da indústria, produtores rurais e canais distribuidores”, observa o dirigente.

Ainda no jantar, a Agas encerrou o caixa angariado pelo projeto Ajuda Sul, criado pela Associação para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul após as cheias de 2024.

“Foram mais de R$ 2,5 milhões destinados à retomada, e deste total, aportamos os últimos R$ 200 mil ao Hospital de Pronto Socorro, que salva milhares de gaúchos por mês e necessita de novos equipamentos e reformas”, concluiu Longo.

A Expoagas 2026 ocorrerá em agosto do próximo ano, ainda com local a definir.

