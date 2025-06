Porto Alegre Expochurrasco recebe oficialmente nesta quinta-feira, em Porto Alegre, o Selo Verde Carbon Free

Por Marcelo Warth | 23 de junho de 2025

Neste ano, cerca de 8 mil pessoas estiveram no Expochurrasco, realizado no Jockey Club do RS Foto: Marcelo Warth/O Sul Neste ano, cerca de 8 mil pessoas estiveram no Expochurrasco, realizado no Jockey Club do RS. (Foto: Marcelo Warth/O Sul) Foto: Marcelo Warth/O Sul

Por neutralizado as emissões de carbono durante a realização da sua terceira edição, em 26 de abril, em Porto Alegre, o ExpoChurrasco se tornou o primeiro evento do Brasil a receber o Selo Verde Carbon Free. A entrega oficial do Selo acontece nesta quinta-feira (26), durante uma solenidade no Jockey Club do Rio Grande do Sul, na Capital.

O certificado foi auditado pela Russel Bedford conforme protocolos ambientais internacionais. Primeiro, foi realizado um levantamento criterioso sobre as emissões de CO2 e apresentado um laudo descritivo. Depois, foram definidas as opções de descarbonização para zerar o impacto ambiental.

Finalizada a compensação e gerando efeito positivo no ecossistema, o Festival Internacional do Churrasco se habilitou para receber o Selo Verde.

“Penso que a responsabilidade ecológica é importante, mais ainda quando temos oportunidade de oferecer o exemplo completo da ação ética para outras pessoas e para outros eventos”, afirmou o idealizador do Expochurrasco, Eduardo Assis.

Terceira edição

Neste ano, cerca de 8 mil pessoas estiveram na terceira edição do Expochurrasco, realizada no Jockey Club do RS, em conjunto com o Grande Prêmio Ladies Day, um dos eventos mais prestigiados do turfe nacional. As outras duas edições ocorreram no Parque Harmonia.

