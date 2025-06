Rio Grande do Sul Expochurrasco se torna o primeiro evento do Brasil a receber o Selo Verde Carbon Free

Por Marcelo Warth | 27 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Idealizador do Expochurrasco, Edurado Assis disse que a ideia do evento é estimular o consumo de todas as proteínas (Foto: Marcelo Warth/O Sul) Foto: Marcelo Warth/O Sul Idealizador do Expochurrasco, Edurado Assis disse que a ideia do evento é estimular o consumo de todas as proteínas. (Foto: Marcelo Warth/O Sul) Foto: Marcelo Warth/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por neutralizado as emissões de carbono na sua terceira edição, em 26 de abril, em Porto Alegre, o Expochurrasco recebeu oficialmente, na noite de quinta-feira (26), o Selo Verde Carbon Free durante uma solenidade realizada no Jockey Club do Rio Grande do Sul.

O Festival Internacional do Churrasco se tornou o primeiro evento do Brasil a receber o Selo Verde. O certificado foi auditado pela Russel Bedford conforme protocolos ambientais internacionais.

“Sustentabilidade é uma transformação necessária e urgente que precisamos fazer”, destacou o CEO da empresa no Brasil, Paulo Tigre, durante a solenidade. O evento reuniu autoridades, representantes do agronegócio, imprensa e convidados.

“A ideia do Expochurrasco é estimular o consumo de todas as proteínas e cada vez mais ressaltar o churrasco, que aqui no Rio Grande do Sul é um ícone. O Expochurrasco é uma grande festa da família gaúcha”, afirmou o idealizador do festival, Eduardo Assis.

O empresário também destacou a importância da responsabilidade ecológica, que, segundo ele, deve servir de exemplo para outros eventos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/expochurrasco-se-torna-o-primeiro-evento-do-brasil-a-receber-o-selo-verde-carbon-free/

Expochurrasco se torna o primeiro evento do Brasil a receber o Selo Verde Carbon Free

2025-06-27