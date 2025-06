Economia Taxa de desocupação recua, e emprego com carteira assinada bate recorde no Brasil

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

O rendimento médio mensal real habitual dos trabalhadores chegou a R$ 3.457 Foto: Agência Brasília O rendimento médio mensal real habitual dos trabalhadores chegou a R$ 3.457. (Foto: Agência Brasília) Foto: Agência Brasília

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,2% no trimestre encerrado em maio, apresentando uma redução de 0,6 ponto percentual em relação aos três meses anteriores e queda de 1 ponto percentual frente ao mesmo trimestre de 2024.

O contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado atingiu o patamar recorde de 39,8 milhões, registrando variação de 0,5% em relação ao trimestre anterior e crescimento de 3,7% ante igual trimestre do ano passado.

O rendimento médio mensal real habitual dos trabalhadores chegou a R$ 3.457. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No trimestre encerrado em maio, cerca de 6,8 milhões de pessoas estavam desocupadas no País. No confronto com o trimestre anterior, no qual 7,5 milhões de pessoas não tinham ocupação, esse indicador recuou 8,6%, o equivalente a menos 644 mil pessoas.

Por outro lado, quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, quando existiam 7,8 milhões de pessoas desocupadas, houve recuo de 12,3%, uma redução de 955 mil indivíduos desocupados na força de trabalho.

