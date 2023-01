Agro Expodireto Cotrijal 2023 ocorre de 06 a 10 de março, em Não-Me-Toque (RS)

O volume total de negócios em 2022 foi de R$ 4,9 bilhões, com um público que superou a marca de 260 mil visitantes. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Retomada no ano passado com números recordes na edição, a Expodireto Cotrijal já está com planejamento intensificado, visando a realização da 23ª edição da maior feira do agronegócio, que acontece de 06 a 10 de março, na cidade gaúcha de Não-Me-Toque.

A programação do evento já está sendo projetada com destaque para a promoção de fóruns, audiência pública e palestras voltadas à soja, milho, leite, conservação do solo e da água, além do espaço dedicado à tecnologia – a Expodireto Digital, que transmite ao vivo as principais atividades da feira.

Sobre o papel da Expodireto, o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, afirma que a ideia é novamente fomentar grandes negócios e apresentar novidades para o público visitante. “Levar inovação e propiciar o sentimento de otimismo segue sendo o nosso principal objetivo junto aos produtores”, salienta.

O volume total de negócios em 2022 foi de R$ 4,9 bilhões, com um público que superou a marca de 260 mil visitantes. A expectativa para este ano é que os números sejam ainda melhores, especialmente pela geração de negócios durante os dias de evento.

O lançamento oficial da Expodireto Cotrijal acontece no dia 06 de fevereiro, às 9h, no Hotel Deville, em Porto Alegre.

