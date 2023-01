Agro Brasil anuncia habilitação de frigoríficos para a Indonésia e derrubada de suspensões para a China

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Foto: Agência Brasil

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou a habilitação de 11 plantas frigoríficas para a Indonésia, além da possibilidade de derrubada da suspensão da exportação de três plantas para a China. O comunicado foi feito em reunião nesta quarta-feira (18) com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O Brasil está desde 2019 sem habilitar novas plantas frigoríficas para a China. A possibilidade de abertura é para uma empresa de abate de bovinos e duas de aves. No caso da Indonésia, todas as novas habilitações são para plantas bovinas.

Também foi anunciada a primeira abertura de mercado registrada pelo Brasil em 2023, que é a de algodão em pluma para o Egito. Ao final do encontro, Fávaro destacou que essas conquistas são o sinal do retorno da credibilidade do país no mercado internacional.

“É o fruto do trabalho dos empresários e dos técnicos do Ministério da Agricultura, mas também da credibilidade do presidente Lula. São ações que aconteceram nas últimas horas que mostraram que o mundo voltou a acreditar no Brasil e que as oportunidades de empregos vão acontecer aqui”, disse.

Algodão

O governo egípcio, através do órgão oficial de Quarentena Vegetal, abriu o mercado para o algodão em pluma do Brasil, definindo os requisitos fitossanitários para a importação do produto. As negociações iniciaram em 2006 e foram intensificadas a partir de 2020, resultando finalmente na abertura do mercado.

Segundo o ministro, esse resultado representa o reconhecimento da qualidade do produto brasileiro. “Quem não quer comprar uma camisa ou um lençol com a qualidade do algodão egípcio? Se o Brasil vai exportar para o Egito significa que tem qualidade, tem credibilidade e tem respeito. Ao receber essa habilitação para exportar para o Egito, recebemos a chancela de qualidade do algodão brasileiro para o mundo todo”, ressalta.

O Egito importa aproximadamente 120 mil toneladas de algodão em pluma anualmente, sendo os maiores fornecedores Grécia, Burkina Faso, Benin e Sudão. O Brasil pode se beneficiar de uma janela de oportunidade entre os meses de julho e setembro, já que as exportações gregas só se iniciam em outubro. Estima-se que o Brasil tenha potencial para atender, a princípio, de 20 a 25% da demanda egípcia.

