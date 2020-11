Acontece Expodireto Cotrijal é destaque no Prêmio Líderes e Vencedores 2020

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Feira é uma das maiores do Agro brasileiro. (Foto: Divulgação/ Cotrijal)

A Federasul e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, divulgaram nesta semana, os agraciados com o Prêmio Líderes e Vencedores 2020. A Expodireto Cotrijal será homenageada na categoria Sucesso Empresarial – Média e Grande Empresa. A feira é realizada desde 2000, na cidade de Não-Me-Toque.

A Expodireto Cotrijal é uma das mais importantes feiras do agronegócio do Brasil, com reconhecimento internacional. Em 2020, na 21ª edição, realizada entre 2 e 6 de março, reuniu 573 expositores, que encaminharam R$ 2,6 bilhões em negócios. Mais de 256 mil pessoas, de 71 países, passaram pelos 98 hectares do parque.

Prêmio

O prêmio é promovido desde 1995, e tem como objetivo valorizar o sucesso e destacar quem empreende com êxito seus projetos na área política, empresarial, comunitária e cultural do Estado.

Neste ano, serão homenageadas 17 pessoas físicas, jurídicas e projetos, em cinco categorias. As indicações ocorreram entre 9 e 30 de setembro, reunindo 225 histórias que concorreram nas categorias Sucesso Empresarial, Mérito Político, Referência Educacional, Destaque Comunitário e Expressão Cultural.

A entrega da premiação está marcada para dia 10 de novembro, às 19 horas, no Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa. Os interessados podem acompanhar a cerimônia de entrega, ao vivo, pelas redes sociais da Federasul ou da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

