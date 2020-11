Agro Boletim aponta possibilidade de chuva no Norte gaúcho nos próximos dias

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Nos próximos sete dias há possibilidade de chuva expressiva na região. Foto: Reprodução Nos próximos sete dias há possibilidade de chuva expressiva na região. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Boletim Integrado Agrometeorológico nº 18/2020, divulgado pela Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz), aponta que nos próximos sete dias há possibilidade de chuva expressiva no Norte do Rio Grande do Sul.

Entre esta quinta-feira (5) e domingo (8), o tempo permanecerá seco, com grande amplitude térmica na maioria das regiões. Somente no Sul, Região Metropolitana, Litoral e Serra do Nordeste ocorrerá maior variação de nuvens e há possibilidade de chuvas fracas e isoladas.

Na segunda (9), terça (10) e quarta-feira (11), a presença de um cavado (área de baixa pressão alongada) favorecerá a formação de nebulosidade e provocará chuva, principalmente na metade norte, com possibilidade de temporais isolados no Planalto e na Serra do Nordeste.

Os totais previstos são baixos e deverão oscilar entre 5 e 10 mm na maioria dos regiões. No Alto Uruguai, Planalto, Serra do Nordeste e Litoral Norte os volumes oscilarão entre 20 e 35 mm e poderão superar 45 mm nos Campos de Cima da Serra.

O boletim também avalia as condições atuais das culturas de trigo, soja, milho, olerícolas, morango, pêssego e arroz.

