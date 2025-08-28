Expointer Expointer 2025: público pode antecipar compra de ingressos pela internet

28 de agosto de 2025

Em todos os dias do evento, o horário de entrada será de 8h às 20h. Foto: Divulgação

Quem deseja visitar a 48ª Expointer, que ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, pode comprar os ingressos pela internet sem precisar enfrentar filas para adquirir os tickets presencialmente.

Durante a compra, o visitante deve efetuar login na plataforma Ingresso Nacional, disponível no site ingressonacional.com.br/expointer2025 e informar o nome completo e CPF da pessoa que utilizará cada ingresso. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou Pix.

Além da compra de ingressos antecipados pela internet, será possível adquirir as entradas diretamente nas bilheterias físicas do Parque durante o período da feira.

A bilheteria principal tem 17 guichês, onde é possível comprar com dinheiro, Pix, ou cartão de crédito, sem taxa alguma. Além disso, na própria bilheteria existem mais 15 totens de autoatendimento cuja compra inclui uma taxa de serviço.

Ainda será possível adquirir ingressos diretamente com uma das 50 pessoas que estarão circulando nas entradas dos portões do Parque, devidamente uniformizadas. Dessa maneira, não é possível comprar com dinheiro físico, somente com cartão de crédito ou débito e Pix, e tem acréscimo da taxa de serviço. No total, serão 150 pontos de venda.

Em todos os dias do evento, o horário de entrada será de 8h às 20h. Para os expositores de animais e imprensa, não há restrição de horário.

Preços

Os ingressos custam R$ 20 para pedestre, com meia-entrada (R$ 10) para idosos acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam.

O estacionamento de veículos custa R$ 50 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros). Na compra on-line, será acrescido o valor da taxa de serviço do site. Para compra de ingressos para grupos acima de 15 pessoas, entrar em contato pelo e-mail financeiro2@impactoventonorte.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99285-8272.

Portões de entrada

– Público pedestre: portões 2, 6 e 13;

– Excursões pagantes: portão 6;

– Excursões com gratuidade: portão 9 (estudantes e agricultores, de segunda a sexta);

– Veículos autoridades e imprensa: portão 4;

– Veículos visitantes e pedestres: portão 14 e 15;

– Veículos expositores de máquinas e implementos agrícolas: portão 16;

– Veículos de expositores de animais e cadeirantes: portões 5;

– Veículos expositores: portão 10;

– Veículos expositores da agricultura familiar: portão 1;

– Veículos expositores ABCCC: portão 17.

Como chegar

O parque de Exposições fica localizado no km 257 da BR-116 (via lateral) em Esteio. De carro – no sentido Porto Alegre para Esteio, para acesso aos portões 1 ao 3:

– Vindo pela BR-116, siga pela pista lateral da rodovia e acesse o Parque de Exposições por baixo do segundo viaduto construído. Faz o retorno, acessando a Av. Independência, em frente ao Parque e siga as orientações das placas dos portões.

– Vindo pela BR-448 (Rodovia do Parque), ir até o final da rodovia (Sapucaia), fazendo o retorno sentido Porto Alegre, para acessar via lateral a BR-116. Acesse a Av. Independência, em frente ao Parque e siga as orientações das placas dos portões.

Para acessos aos portões 4 ao 11:

– Vindo pela BR-116, siga pela pista lateral da rodovia e acesse o Parque de Exposições por baixo do segundo viaduto construído. Acesse a entrada da Av. Celina Chaves Kroeff, conforme placas de trânsito, e sigas as orientações das placas por portões.

– Vindo pela BR-448 (Rodovia do Parque), ir até o final da rodovia (Sapucaia), fazendo o retorno sentido Porto Alegre, para acessar via lateral a BR-116. Acesse a Av. Celina Chaves Kroeff, conforme placas de trânsito, e sigas as orientações das placas por portões.

Para acesso aos portões 13 ao 17:

– Vindo pela BR-448 (Rodovia do Parque), no trevo do km 4, acessar a Av. Cezar Antônio Bettanin e seguir as orientações das placas por portões.

– Vindo pela BR-116, siga pela pista lateral da rodovia e acesse o Parque de Exposições por baixo do segundo viaduto construído. Faz o retorno para acessar a Av. Independência (em frente ao Parque) e acesse a Av. Cezar Antônio Bettanin.

Trensurb:

– A Trensurb está operando as linhas da estação Mercado Público em Porto Alegre até a estação Novo Hamburgo (e vice-versa).

– Os trens funcionam das 5h às 23h, diariamente. Descer na estação Esteio, atravessar a passarela e tem acesso ao portão 2 de pedestres.

