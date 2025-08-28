Política Lula diz que não há espaço para terceira via em 2026

28 de agosto de 2025

Presidente afirmou que, quanto mais a direita estiver fragmentada, "melhor". Foto: Ricardo Stuckert/PR Presidente afirmou que, quanto mais a direita estiver fragmentada, "melhor". (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira (28) o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e disse não ver espaço para uma terceira via nas eleições presidenciais de 2026.

Em entrevista à TV Record de Minas, o petista chamou Zema de “falso humilde” e afirmou que ele mente ao estado.

“O Zema é um falso humilde, tenta vender uma humildade que não tem. Ele, durante oito anos, não pagou nenhuma dívida (…) Minas merecia um governador melhor”, declarou Lula.

Questionado sobre a disputa presidencial, o presidente afirmou que, quanto mais a direita estiver fragmentada, “melhor”.

“Estamos preparados para ser os primeiros em 2026 outra vez. Eu acho que vai ser polarizado, e acho que não haverá espaço para uma terceira via, as pessoas vão ter que escolher o lado que elas vão estar”, disse.

Lula também disse que conversou com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) sobre uma candidatura ao governo de Minas Gerais, mas que nada foi firmado.

“Pacheco é hoje a figura pública de Minas Gerais mais respeitada. Acho que ele está altamente qualificado para ser candidato ao que quiser. Se ele quiser ser candidato ao governo e a Marília (Campos, prefeita de Contagem pelo PT) vice, seria uma dupla imbatível”, afirmou.

O presidente estará na próxima quinta-feira em Minas Gerais para lançar o novo vale-gás no Aglomerado da Serra, maior favela de Belo Horizonte. O programa batizado de “Gás do Povo” será enviado ao Congresso Nacional em uma medida provisória (MP).

Lulinha paz e amor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o “Lulinha paz e amor” estará disponível para conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros sempre que o americano quiser tratar do tema, mas que não há espaço.

“Ninguém pode dizer que eu não quero negociar. O problema é que os americanos não querem negociar. Eu tenho três ministros de alto nível para negociar (Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Mauro Vieira). Só que ninguém dos Estados Unidos quer conversar. O presidente americano se acha dono do planeta”. disse Lula, em entrevista à TV Record.

Lula disse que Trump sequer enviou uma carta para o informar sobre a decisão, anunciada pelo americano nas redes sociais.

“Ele acha que pode afirmar o que ele quiser e os outros têm que obedecer. E ficam dizendo: ‘Ah, o Lula tinha que ligar’. Eu não”, completou.

O tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os EUA entrou em vigor em 6 de agosto. As taxas afetam 35,9% das mercadorias enviadas ao mercado dos EUA, o que representa 4% das exportações brasileiras.

