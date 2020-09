Economia Exportações brasileiras de produtos agropecuários registram recorde nos oito primeiros meses do ano

Entre janeiro e agosto de 2020 as exportações somaram US$ 69,63 bilhões. (Foto: Reprodução)

As exportações brasileiras de produtos do agronegócio bateram um recorde histórico nos oito primeiros meses deste ano, segundo o Ministério da Agricultura. Entre janeiro e agosto de 2020 as exportações somaram US$ 69,63 bilhões, o que representou um crescimento de 8,3% em relação ao mesmo período em 2019, quando as vendas foram de US$ 64,31 bilhões.

O aumento das exportações se deu em decorrência da expansão da quantidade embarcada (+15,3%), visto que o índice de preços sofreu redução de 6,1%. O montante registrado em 2020 foi recorde em valor para a série histórica no período acumulado de janeiro a agosto. O agronegócio representou mais da metade das exportações totais do Brasil no acumulado do ano (50,3%), maior percentual para o período de janeiro a agosto na série histórica.

As importações de produtos do agronegócio, por sua vez, somaram US$ 8,13 bilhões, isto é, 11,9% inferiores ao mesmo período no ano anterior e representaram 8,0% das importações totais do Brasil no período. Como resultado do aumento das exportações e redução das importações, o saldo da balança do agronegócio foi superavitário em US$ 61,50 bilhões.

Em agosto deste ano, o Brasil exportou US$ 8,91 bilhões em produtos do agronegócio. O valor representa uma elevação de 7,8% em relação ao mesmo mês do ano passado (US$ 8,26 bilhões). O aumento ocorreu em função da quantidade dos produtos exportados, que registrou aumento de 16,5% na comparação entre agosto de 2019 e 2020. O crescimento foi de US$ 646,24 milhões em valores absolutos.

A Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou a Balança Comercial do Agronegócio na última sexta-feira (11). De acordo com a secretaria, a elevação das vendas externas da soja em grãos e de açúcar de cana foram os responsáveis pelo resultado do mês. O agronegócio representou mais de 50% na participação das exportações totais do país.

As exportações de soja em grão atingiram US$ 2,21 bilhões (+25,1%). Desse total, a China comprou perto de 75%, o que representou US$ 1,65 bilhão.

Com a queda de produção de açúcar na Índia e Tailândia na safra 2019/2020, houve novas oportunidades para o Brasil aumentar as exportações do produto, que alcançou em agosto US$ 960 milhões, com incremento de 107%.

Os embarques dos produtos do agronegócio brasileiro para a China também explicam o incremento no mês analisado. Foram despachados para o país asiático 30% a mais que o registrado em 2019 (US$ 639 milhões), totalizando em agosto US$ 2,7 bilhões.

As importações de produtos agropecuários diminuíram de US$ 1,10 bilhão (agosto/2019) para US$ 912 milhões (agosto/2020), o que significou um recuo de 17,3%. Desta forma, o saldo da balança comercial de agosto somou US$ 7,1 bilhões. As informações são do Ministério da Agricultura.

