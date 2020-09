Rio Grande do Sul Identificados mortos em assalto a banco em Itati

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Perícia esteve no local onde aconteceu o cerco. Foto: Cláudia Azevedo/IGP Perícia esteve no local onde aconteceu o cerco. (Foto: Cláudia Azevedo/IGP) Foto: Cláudia Azevedo/IGP

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seção de Identificação Criminal do IGP (Instituto Geral de Perícias) identificou os três homens mortos em Itati na sexta-feira (11), após assalto a agência bancária. Eles foram identificados como Alex Junior Abreu Tubiana, Dejair Jorge Santos dos Reis e Rodrigo Sena de Campos.

Ainda na sexta-feira uma equipe do Departamento de Criminalística atendeu a ocorrência do assalto a banco no município de Itati. Um papiloscopista fez a coleta de impressões digitais no carro abandonado pelos assaltantes e uma perita criminal recolheu material para confronto genético. Três suspeitos morreram no local.

Na ocasião foram apreendidos com os criminosos três fuzis, uma pistola, um revólver e dinheiro ainda não contabilizado.

Perícia



