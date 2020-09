Polícia Polícia faz cerco em Itati em busca de criminosos que assaltaram agência do Sicredi

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Cerco reúne policiais na região de Itati. Foto: Divulgação BM Cerco reúne policiais na região de Itati. (Foto: Divulgação BM) Foto: Divulgação BM

Um assalto a banco de uma agência Sicredi no município de Itati, no Litoral Norte do Estado mobiliza forças policiais na tarde desta sexta-feira (11). A Brigada Militar foi acionada e realiza cerco na região em busca dos criminosos, que fugiram em um Ford Ka Branco, já localizado.

No momento do assalto, reféns foram feitos de escudo na saída da agência, e pelo menos um refém teria sido levado com os criminosos, mas foi liberado na fuga. Ninguém ficou ferido.

Segundo o major Aurélio Rosa, o cerco está em andamento, com a Brigada Militar e o Batalhão de Operações Especiais fazendo buscas na região rural de Itati. Um helicóptero do Batalhão de Aviação da Brigada de Caxias do Sul foi acionado para as buscas.

* Em atualização

Veículo localizado pelo Batalhão de Aviação da Brigada Militar (Caxias), refém liberado.

Segue o cerco… pic.twitter.com/2xRYdb8qfO — bopebmrs.oficial (@bopebmrs) September 11, 2020

