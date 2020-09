Porto Alegre Rua dos Maias tem bloqueio parcial para manutenção da rede pluvial

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Trecho da rede de drenagem da rua dos Maias, entre as ruas Tricolor e João Wilson de Almeida, no bairro Rubem Berta. Foto: Reprodução/Google Maps Trecho da rede de drenagem da rua dos Maias, entre as ruas Tricolor e João Wilson de Almeida, no bairro Rubem Berta. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) iniciou na quinta-feira (10), a reconstrução de trecho da rede de drenagem da rua dos Maias, entre as ruas Tricolor e João Wilson de Almeida, no bairro Rubem Berta. A via foi parcialmente bloqueada nessa quinta-feira para implantação de uma travessia pluvial, próximo ao número 1097. A partir desta sexta-feira (11), o serviço seguirá pelo passeio no lado par. Serão reconstruídos 266 metros de tubulações de 40 e de 60 centímetros de diâmetro, além de nove poços de visita, que são pontos de acesso à rede.

Devido a danos na canalização, o local apresentava problemas no escoamento da água das chuvas. A previsão é que o serviço dure 45 dias, a depender das condições climáticas, e será realizado por equipes do contrato de reconstrução e manutenção de redes pluviais.

