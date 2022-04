Agro Exporural deve movimentar grande parte dos negócios na Fenasoja 2022

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Exporural representa aproximadamente 90% do volume de negócios efetivado na feira. (Foto: Divulgação/Fenasoja)

Inserida numa região que tem a maior parte de sua economia solidificada na produção agropecuária, a Fenasoja 2022 oportuniza a seus visitantes conferir as atrações da Exporural, uma área com mais de 23 mil m2, em que são apresentadas tecnologias e novidades voltadas ao setor. A feira iniciou nesta quinta-feira (28) e segue até o domingo (08), no Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson em Santa Rosa, com portões abertos das 10h às 22h.

Na área da Exporural, aberta até às 20h, são 39 expositores, que junto com seus parceiros, garantem a pluralidade de possibilidades para quem visitar o local, onde ocorre a maior parte dos negócios consolidados durante a feira. “A Exporural responde por aproximadamente 90% do volume de negócios efetivado na feira”, destaca o presidente da Comissão, Vítor de Conti.

Para facilitar o acesso ao crédito e informações sobre financiamentos, estarão presentes na área da Exporural a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banrisul, o Sicredi e o Bradesco. Cooperativas, empresas, instituições de ensino e pesquisa, assistência técnica e extensão rural também estão entre os expositores.

Outro destaque desta edição é a infraestrutura da Exporural, sendo que o local conta com acesso asfáltico, banheiros e churrascaria (atração inédita da feira), além de fazer parte do roteiro do dindinho disponibilizado aos visitantes. Para contribuir com a segurança, a área é cercada e possui monitoramento eletrônico, bem como a presença de vigilantes.

Entre os atrativos da Exporural estão as lavouras demonstrativas com variedades de milho, soja e sorgo e a evolução da cadeia do agronegócio representada em máquinas, equipamentos, aplicativos e soluções para diferentes perfis de propriedades rurais.

No Pavilhão Tecnológico, instituições apresentam novidades tecnológicas para o agronegócio.

Também se destaca na Exporural, a presença de instituições de ensino, a exemplo da Setrem, que neste ano promove ações da Escola da Terra, por meio da qual serão realizadas demonstrações diárias de práticas conservacionistas do solo.

É na Exporural que desta vez poderá ser conferida a atração Caminhos da Soja, executada em parceria com a Emater/RS-Ascar. No local estará contemplado o resgate da história da agricultura na região e demonstrada sua evolução até os dias atuais.

Estão previstos dias de visitação intensa, uma vez que serão realizadas excursões vindas de diferentes pontos da Fronteira Noroeste e das Missões, em parceria com a empresa Ouro e Prata, contemplando visita guiada à Exporural.

Entre os atos que marcam Santa Rosa no cenário nacional, neste sábado (30), às 14h30, está previsto o ato oficial de início do plantio da canola no Brasil, sendo que o noroeste gaúcho é a principal região produtora do grão no Estado. Já no sábado, dia 7 de maio, a Fenasoja será palco do encerramento nacional da colheita da soja no Brasil, quando serão divulgadas as estimativas oficiais da safra deste ano.

