Porto Alegre Exposição de livros raros é destaque na Biblioteca Pública Estadual a partir desta sexta-feira

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Peças selecionadas incluem publicação de 1519 e curiosidades. (Foto: Solange Brum/Sedac)

Localizada no Centro Histórico de Porto Alegre a Biblioteca Pública do Estado (BPE) abre nesta sexta-feira (28) uma exposição de livros raros de seu acervo. A mostra prossegue até 28 de maio, com entrada franca e visitação de segunda a sexta-feira (10h às 18h) e sábados (10h às 17h). Endereço: rua Riachuelo nº 190.

São obras que impressionam. A mais antiga é um exemplar de “Farsália” (poema épico do poeta latino Lucano) datado de 1519. Outras chamam a atenção, ainda, por aspectos como o acabamento: há manuscritos e impressos, alguns dos quais confeccionados em pele de carneiro e pergaminho.

Também é possível conferir de perto primeiras edições de renomados autores gaúchos, bem como uma cópia do livro russo “A Alvorada da Era Cósmica” autografada por integrantes da primeira geração de cosmonautas, na década de 1960.

As relíquias igualmente abrangem publicações proibidas por atentarem contra a moral ou fazerem críticas políticas, religiosas, ideológicas ou sociais – na lista estão títulos que figuraram no “Index Librorum Proibitorum” da Igreja Católica por heresia, lascívia e outras acusações.

Espaço anexo

Durante visita técnica realizada nesta semana, uma comitiva da Secretaria da Cultura (Sedac) visitou as dependências de um antigo prédio que será utilizado como anexo da Biblioteca Pública do Estado. O imóvel – desocupado desde 2017 – fica na esquina das ruas General Câmara e Andrade Neves, a uma quadra da instituição cultural.

A gestão do edifício está sendo transferida do Departamento de Administração do Patrimônio do Estado (Deape) para a Sedac. O plano deve ser colocado em prática assim que finalizada essa prática.

Conforme o diretor do Departamento de Memória e Patrimônio da Sedac, Eduardo Hahn, cogita-se a possibilidade de realização de concurso público, por meio da seccional gaúcha do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS), para selecionar um projeto de revitalização e adequação do local.

Além de publicações contemporâneas, o futuro anexo deve abrigar os departamentos de empréstimo, consulta, acessibilidade digital e formação. Já as obras do acervo e o mobiliário antigo da Biblioteca Pública permanecerão no prédio histórico da rua Riachuelo, que também continuará a receber eventos.

História

Criada pela Lei n° 724 de 14 de abril de 1871, a Biblioteca Pública do Estado foi efetivamente inaugurada em 21 de janeiro de 1877, tendo como primeiro endereço o prédio do antigo Liceu, em outra esquina da região central da cidade – Duque de Caxias com Marechal Floriano.

Sua instalação na sede definitiva (Riachuelo com General Câmara) se deu em 1912. Durante alguns anos, também hospedou a sede do governo estadual até a conclusão das obras do Palácio Piratini, em 1921. A instituição A instituição cultural é de grande relevância tanto pelo acervo (mais de 240 mil títulos) quanto pelo seu prédio, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Estadual e Nacional.

(Marcello Campos)

