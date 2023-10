Porto Alegre Exposição ressalta a trajetória de Christina Balbão, personagem fundamental na história do Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Christina Balbão (1917-2007) foi também professora da UFRGS. (Foto: Divulgação/Margs)

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) inaugura às 18h desta quina-feira (10) a exposição “Christina Balbão – Além do Silêncio”. A mostra permanecerá em cartaz até 10 de março, no 1º andar do prédio localizado junto à Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Com entrada franca, a mostra tem visitação de terça-feira a domingo, das 10h às 19h. Visitas mediadas para escolas e outros grupos podem ser agendadas por e-mail – as informações estão em margs.rs.gov.br.

Além de resgatar a produção de Christina Helfensteller Balbão (1917-2007), o evento presta homenagem à sua trajetória como como profissional do Margs durante mais de 50 anos. A pesquisa e curadoria é de Cristina Barros, Blanca Brites e Mel Ferrari, com a participação de todas as equipes do Museu e de sua Associação de Amigos.

Além de artista e professora de artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Christina foi uma figura fundamental para a construção e consolidação do Museu – não só como primeira funcionária mas também como a que mais permaneceu trabalhando na casa.

Trajetória

Essa relação começou na criação do museu, em 1954, ao lado do fundador e primeiro diretor, Ado Malagoli, e prosseguiu nas décadas seguintes, mesmo após sua aposentadoria compulsória em 1987. Christina colaborou com o Margs até falecer, em 2007, aos 90 anos.

Durante esses mais de 50 anos de dedicação, desempenhou diversos papéis, como responsável pelo acervo, organizadora de exposições, técnica administrativa, mediadora para o público visitante, museóloga e arquivista. Sua atuação pioneira em prol da função educativa dos museus para a sociedade contribuiu para o reconhecimento de que a educação pela arte está na origem e na história do Margs.

Detalhamento

A exposição “Christina Balbão – Além do silêncio” é a primeira grande mostra monográfica sobre sua obra e trajetória. Embora suas atuações como professora da UFRGS e funcionária do Margs sejam reconhecidas, sua produção artística ainda é pouco conhecida pelo público.

A oportunidade de reunir pinturas, esculturas, desenhos e estudos em uma exposição só foi possível graças à generosa doação da família de mais de 300 obras em 2018, mesmo ano em que o centro de documentação do Museu recebeu seu nome em homenagem a Christina Balbão.

Desde então, essas obras passaram por processos de catalogação e restauração, possibilitando a apreciação pública de uma parte significativa do conjunto, que também inclui empréstimos dos acervos da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo da UFRGS e da Pinacoteca Aldo Locatelli de Porto Alegre.

No Margs, a exposição “Christina Balbão – Além do Silêncio” faz parte do programa expositivo intitulado “Histórias ausentes”, que busca resgatar, lembrar e reconsiderar manifestações e narrativas artísticas, destacando trajetórias, atuações e produções.

Com essa exposição, o Margs tem por objetivo contribuir para a construção da memória e o reconhecimento do legado de Christina Balbão, além de revelar o papel ativo desempenhado por mulheres como ela na construção de museus e instituições artísticas.

(Marcello Campos)

