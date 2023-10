Esporte Fora de casa, Inter perde por 1 a 0 para o Bahia pelo Campeonato Brasileiro

O Inter conseguiu controlar o jogo no meio-campo em alguns momentos do primeiro tempo. Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Jogando fora de casa, o Inter perdeu na noite dessa quarta-feira (18) para o Bahia por 1 a 0. O gol dos baianos foi marcado por Biel. A partida foi válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado continua na 12ª colocação do torneio, com 32 pontos. A equipe de Eduardo Coudet ainda pode ser ultrapassada nesta quinta (19) pelo Cruzeiro. A próxima partida dos gaúchos será no domingo (22) contra o Santos, no Beira-Rio.

Jogo

O Inter conseguiu controlar o jogo no meio-campo em alguns momentos do primeiro tempo, com marcação alta, além de toques curtos. A primeira chance foi aos 15 minutos, quando a bola sobrou para Luiz Adriano finalizar por cima do gol. Já o Bahia cresceu com o passar do tempo e apostou na velocidade de Biel. E foi assim que teve as melhores subidas ao ataque. A primeira boa oportunidade dos donos da casa ocorreu após falta sofrida pelo atacante. Cauly cobrou a bola parada com perigo, mas por cima da meta.

Maurício, em finalização de fora, e Alan Patrick, em cobrança de falta, ainda tentaram para o time gaúcho, mas foi o Tricolor baiano que abriu o placar. Aos 43 minutos, Biel recebeu passe de Rezende, entre as linhas de marcação, carregou a bola e finalizou rasteiro, de fora da área, para balançar a rede.

No segundo tempo, o Inter veio com mudanças para tentar o empate, mas o Bahia não deixou de buscar o ataque. Thaciano marcou para o Tricolor logo no primeiro minuto, mas a jogada foi anulada pelo VAR. O início movimentado da segunda etapa ainda contou com bola na trave de Mercado, após cobrança de falta de Alan Patrick.

Aos 17 minutos, Everaldo fez linda jogada e deixou Biel na cara do gol, mas o atacante desperdiçou. O Colorado teve dificuldade para trabalhar a bola no ataque e assustou de fora da área com Maurício. Aos 25 minutos, Thaciano teve outra bola na rede anulada por impedimento. O jogo teve uma queda de ritmo, mas o Inter acordou aos 33 minutos, em contra-ataque puxado por Pedro Henrique e finalizado por Maurício para fora. Na reta final da segunda etapa, Lucca foi expulso após atingir Vitor Hugo com o braço.

Ficha técnica

– Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo (Raul Gustavo) e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe (Acevedo) e Thaciano (Rafael Ratão); Cauly (Mugni), Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

– Inter: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert (Mallo); Gabriel (Rômulo); Mauricio, Bruno Henrique (Pedro Henrique) e Wanderson; Alan Patrick e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.

– Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique. Assistentes: Nailton de Sousa Oliveira (Fifa) e Renan Aguiar da Costa.VAR: Wagner Reway (Fifa-PB).

