Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Neste sábado (21), dia da grande final, as gaúchas disputarão o 3º lugar contra o Atlético Nacional. (Foto: Divulgação/Conmebol Libertadores)

O Inter perdeu para o Corinthians nos pênaltis na noite dessa quarta-feira (18) em jogo válido pela semifinal da Libertadores Feminina. No tempo normal, as gurias coloradas saíram na frente, mas o Timão buscou o empate. Nas penalidades máximas, as corintianas contaram com erros das gaúchas para vencer por 4 a 3 e agora vão enfrentar o Palmeiras, que venceu o Atlético Nacional por 3 a 1, na terça (17).

A grande final será disputada em jogo único, neste sábado (21), às 20h30. Atual campeão, o Palmeiras vai em busca do bicampeonato. Já o Corinthians, maior campeão brasileiro da competição ao lado do São José, quer conquistar seu quarto título.

Também no sábado, o Inter enfrenta o Atlético Nacional pela disputa de terceiro lugar. A bola rola no mesmo palco da final, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia), às 17h30.

Jogo

Sabendo da força das adversárias, o Internacional foi a campo com o contra-ataque como estratégia principal. Propondo mais o jogo, o Corinthians chegou na área adversária e exigiu defesas da goleira Gabi Barbieri. Do outro lado, as Coloradas souberam atacar quando tinham a bola e abriram o placar aos 31 minutos. Após passe errado de Gabi Zanotti no meio-campo, Belén Aquino puxou o contra-golpe e tocou para Priscila, que entrou na área e finalizou rasteiro para abrir o placar.

Precisando buscar o resultado, a equipe comandada por Arthur Elias dominou completamente o restante do jogo. O Internacional recuou e tentou segurar o resultado, mas aos 19 minutos do segundo tempo a lateral Eskerdinha recebeu segundo amarelo e deixou o time gaúcho com dez jogadoras em campo. As Brabas aproveitaram a vantagem numérica e chegaram ao empate aos 33 minutos.

Gabi Portilho cruzou pelo lado direito da linha de fundo e Vic Albuquerque subiu na segunda trave para cabecear para o fundo da rede. A maior artilheira da história do Corinthians feminino saiu do banco para levar o jogo para as penalidades.

Pênaltis

A autora do gol corintiano foi quem abriu as cobranças, mas finalizou na trave esquerda e desperdiçou o chute. Pelo lado do Corinthians, Tarciane, Luana, Mariza e Fernandinha converteram suas cobranças.

Pelo lado do Inter, Djeni, Bruna Benites e Roberta Schroeder converteram. Na penúltima cobrança, Tauane Zóio acertou o travessão e no chute decisivo Isa Haas finalizou para fora para encerrar a disputa.

Ficha técnica

— Corinthians: Lelê, Mariza, Tarciane, Yasmim, Katiuscia, Gabi Zanotti, Milene (Fernandinha), Duda Sampaio (Luana), Jaque Ribeiro (Gabi Portilho), Tamires e Jheniffer (Vic Albuquerque). Técnico: Arthur Elias.

— Inter: Gabi Barbieri, Tamara, Isa Haas, Bruna Benites, Eskerdinha, Isabela Capelinha (Tauane Zóio), Djeni, Belén Aquino (Soll), Letícia Monteiro (Roberta Schroeder), Fabiola Sandoval (Analuyza) e Priscila (Cristina). Técnico: Lucas Piccinato.

