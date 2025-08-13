Dicas de O Sul Exposição “Fotoclube Porto-alegrense: 7 Anos em Foco” reúne imagens de mais de 60 fotógrafos em Porto Alegre

13 de agosto de 2025

Entre as fotografias expostas, está uma da primeira edição do projeto Reborn, do fotógrafo e publicitário Paulo Guerra Foto: Paulo Guerra/Divulgação Entre as fotografias expostas, está uma da primeira edição do projeto Reborn, do fotógrafo e publicitário Paulo Guerra. (Foto: Paulo Guerra/Divulgação) Foto: Paulo Guerra/Divulgação

A exposição “Fotoclube Porto-alegrense: 7 Anos em Foco” será aberta nesta quinta-feira (14), às 18h, na Galeria Carlinhos Rodrigues, um espaço de arte dentro da Confeitaria Maomé, em Porto Alegre.

Com curadoria e expografia de Alexandre Eckert, em parceria com Carlinhos Rodrigues, a mostra convida o público a vivenciar um momento coletivo de memória, expressão e pertencimento.

A exposição reúne imagens de 62 fotógrafos que integram o coletivo, representando os mais de cem associados do FCPOA. Cada imagem exposta traz um olhar singular sobre o mundo, o cotidiano e a arte de ver.

Entre as fotografias expostas, está uma da primeira edição do projeto Reborn, do fotógrafo e publicitário Paulo Guerra, com a modelo gaúcha Isadora Garcia.

Também participam da exposição: Alexandre Freitas, Alexandre Langer, Álvaro Bertoni Sanguinetti, Ana Elisabeth Nunes, Ana Fernanda Tarrago, Andréa Barros, Andréia Kris, Andréa Seligman, Anelise Barra Ferreira, Aníbal Elias Carneiro,

Bia Donelli, Carlinhos Rodrigues, Carmem D´Luca, Ceres Maria Torres, Cerise de Mattos, Claudia Barcelos, Cristian Ragazzon, Cynthia Recuero, Daniela Almeida, Eloí de Farias, Fábio Damian, Flavia Ferme, Gerson Turellý, Gutemberg Ostemberg, Guto Alminhana, Hairton Cezar, Heloiza Averbuck,

Iara Tonindandel, Jane Cassol, Jorge Lansarin, José Roque Guimarães, Karine Mesquita da Costa, Kathy Esposito, Laércio de Menezes, Marco Antonio Faria, Marco Resende, Margaret Abreu, Maria Sallet Leitão Domingues, Maristela Padilha, Marlene Souza da Silva, Nely Alves, Nina Pulita, Paulo Paim, Rafael Beck Lenz, Rafael Figueiredo, Rafael Sgari, Regina DalleGrave, Roberto Martinez, Rodrigo Cantini, Rogerio Franco, Rogerio Soares, Sandra Rodrigues, Selmar de Medeiros, Sérgio de Paula Ramos, Silvia Pozza, Tatiana Capaverde, Victor Ghiorzi, Viviane Monteavaro, Wesley Santos, William K Clavijo, Zulaine Santos.

Serviço:

O que: Exposição “Fotoclube Porto-alegrense: 7 Anos em Foco”

Onde: Galeria Carlinhos Rodrigues – Confeitaria Maomé (rua Vicente da Fontoura, 1857, em Porto Alegre)

Abertura: 14 de agosto de 2025, às 18h

Visitação: de 15 de agosto a 17 de setembro

Horário: das 8h às 20h (todos os dias)

Entrada: gratuita

Curadoria e expografia: Alexandre Eckert

